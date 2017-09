Erste Pleite für die Recken

Leipzig. Es war eine Abwehrschlacht auf Augenhöhe in Leipzig, doch diesmal hatten die Recken nicht das nötige Glück auf ihrer Seite. Nach einem ewigen Hin und Her und vielen vergebenen Chancen auf beiden Seiten setze sich Leipzig in den Schlussminuten mit zwei Toren ab.

Die Führung verteidigten die Hausherren mit allem was sie haben, und mehr als 3500 Fans im Rücken. Ausgerechnet Leipzigs Aivis Jurdzs, der von 2009 bis 2013 in Hannover gespielt hatte, machte wenige Sekunden vor Schluss das entscheidende 25:23.

Bester Recken-Torschütze war Dänen-Linksaußen Casper Mortensen mit 9 Treffern, davon fünf Siebenmeter. Morten Olsen und Kai Häfner trafen jeweils vierfach.

Von Jonas Szemkus