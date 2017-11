Fabian Böhm muss in Lemgo passen

Hannover. Schlechte Nachricht für die TSV Hannover-Burgdorf. Fabian Böhm wird den Recken in den kommenden Spielen der Handball-Bundesliga nicht zur Verfügung stehen. Der Rückraumspieler hat sich im Training eine Daumenverletzung an der Wurfhand zugezogen. Somit fehlt Böhm auch beim Spiel in Lemgo am Donnerstag (19 Uhr).

„Der Ausfall von Fabian Böhm trifft uns hart, denn besonders im Rückraum ist die Verantwortung auf nur wenigen Schultern verteilt. In Niklas Diebel und Hannes Feise haben wir auf dieser Position aber zwei Talente aus der Reckenschmiede, die sich in den nächsten Wochen weiter im Profikader beweisen können“, sagte Geschäftsführer Benjamin Chatton.

Neben Böhm müssen die Niedersachsen mit Pavel Atman bereits auf einen weiteren Rückraumspieler langfristig verzichten.

Von Simon Lange