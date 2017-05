Hannover. Den Rückblick auf die Saison 2014/2015 will der 24-Jährige aber nicht als Parallele für die gegenwärtige Lage bei den Recken heranziehen: „Ich war mit Friesenheim damals aufgestiegen, für uns ging es von Beginn an nur um den Klassenerhalt, da haben wir mit Niederlagen gerechnet.“

In Hannover entspreche eine solche schwarze Serie aber nicht den Erwartungen. „Wir haben ja nicht den Klassenerhalt als Saisonziel ausgegeben, sondern einen Top-10-Platz“, sagte Schmidt. Er stehe allerdings nicht allein mit negativen sportlichen Erfahrungen im TSV-Kader. „Ich glaube, dass alle Kollegen schon einmal eine schwierige Phase durchgemacht haben“, sagte Schmidt. Da ergibt sich eine Reminiszenz für längergediente Recken-Profis an genau die Saison, in der Schmidt noch in Friesenheim aktiv war. 2014/ 2015 hatte die TSV Hannover-Burgdorf ebenfalls eine lange Misserfolgsserie in der Rückrunde und musste bis zum Saisonschluss um den Klassenerhalt bangen.

Schmidt selbst würde am liebsten schon am Freitag die schwarze Serie auslöschen. Dann spielen die Recken beim TSV GWD Minden in der Kampa-Halle. Die Ostwestfalen liegen als derzeitiger Tabellenelfter einen Rang hinter den Hannoveranern und haben einen Zähler weniger auf dem Konto. Das heißt, auch Aufsteiger Minden hat das rettende Bundesliga-Ufer noch nicht endgültig erreicht und hofft daher mit Unterstützung des begeisterungsfähigen Publikums in der engen Spielstätte auf einen Erfolg.

Zudem liegt eine gewisse Brisanz in dem Duell zwischen den beiden Clubs, deren Standorte keine 100 Kilometer voneinander entfernt sind. Die Mindener haben an Hannover schlechte Erinnerungen – ein zeitweiliges Ausweichen in die Tui-Arena vor gut einem Jahrzehnt brachte den Club in Schieflage.

Schmidt fährt dennoch optimistisch nach Minden. „Wenn wir zehn Prozent besser spielen als derzeit, dann holen wir auch Punkte“, sagte er. Positiv sah der Kreisläufer die Abwehrleistung seiner Mannschaft im jüngsten Heimspiel gegen TVB Stuttgart mit nur 24 Gegentoren. „Wir haben an einigen Stellschrauben in der Formation gedreht“, sagte Schmidt, der als Mittelblocker eine zentrale Figur in der Recken-Defensive ist und aufgrund seiner Ab­wehrqualitäten auch zum deutschen Europameisterteam 2016 gehörte. „Die Absprachen sind jetzt klarer“, so Schmidt.

Der Kreisläufer lässt mit solchen Worten keinen Zweifel daran, dass er bis zum letzten Saisonspiel hundert Prozent Einsatz für die Recken gibt und sich erst von Juli an mit seinem neuen Arbeitgeber Füchse Berlin beschäftigen wird. Und Kampfkraft erfordert seine Position ohnehin. „Voll Power, voll Kontakt“, be­schrieb Schmidt seine Tä­tigkeit auf dem Parkett: „Ich weiß, was unangenehm für die Gegner ist.“

Wenn seine Mitspieler den Mindenern das Leben genauso schwer machen, dann sollte es doch mit dem ersten Sieg in diesem Jahr klappen.

Von Carsten Schmidt