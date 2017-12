Gelingt den Recken in Minden der zweite Streich?

Hannover. Es sind nicht einmal 60 Kilometer Luftlinie aus Hannover bis ins nordrhein-westfälische Minden. Ein kleines Derby also, zumal GWD-Trainer Frank Carstens auch schon die Recken trainierte. Immerhin gut 100 Fans aus Hannover werden mitfahren, eine gute Quote für ein Spiel am Donnerstagabend. Ihre Stars könnten mit einem Sieg einen Topplatz in der Tabelle behaupten. Noch ist alles eng beisammen, zwischen Platz eins und fünf liegen gerade einmal drei Punkte. Und die Recken liegen auf Rang drei genau in der Mitte. Es kann bis zur Winterpause im Januar noch weiter nach oben gehen – oder aber nach unten.

Minden ist derweil zwar „nur“ Zehnter, ein Sieg ist aber trotz der starken Re­cken-Form ganz und gar kein Selbstläufer, warnt Co-Trainer Iker Romero. „Locker wird das überhaupt nicht. Minden ist in der Abwehr und im Angriff stark. Hinten sehr variabel, vorne schnell. Wir müssen fokussiert sein“, betont der Spanier, der mit Carlos Ortega das Erfolgsduo auf der Bank bildet.

Die Recken sind gewarnt, aber kämpferisch. Denn sie haben Dezember-Ziele vor Augen: „Wir wollen natürlich auf dem dritten Platz bleiben. Wenn wir fokussiert und konzentriert sind, haben wir eine gute Chance, zur Winterpause gut dazustehen. Die müssen wir nutzen“, sagt Romero. Nach der Partie in Minden geht es noch daheim gegen Hüttenberg (17. De­zember, 12.30 Uhr) und Lemgo (21. Dezember, 18.30 Uhr) sowie auswärts gegen Spitzenreiter Flensburg (26. Dezember, 17 Uhr).

Gute Vorzeichen für den Dezember: Fürs Mini-Derby in Minden haben Romero und Ortega (fast) den ganzen Kader zusammen. Nur der Langzeitverletzte Pavel Atman fehlt sicher, der zuletzt angeschlagene Fabian Böhm und Lars Lehnhoff könnten wieder dabei sein.

Von Jonas Szemkus