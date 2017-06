Hannover. Letztes Heimspiel der Saison für die Handball-Recken: Die TSV Hannover-Burgdorf spielt am Mittwoch (19 Uhr) gegen den akut abstiegsgefährdeten TBV Lemgo. Das Spiel in der Swiss-Life-Hall ist ausverkauft. Der TV-Sender Sport 1 überträgt live ab 18.55 Uhr. Torge Johannsen spricht vor dem Spiel Klartext. Der Kapitän über ...

... die Verantwortung der Recken im Abstiegskampf:

Wir spielen gegen Lemgo. Da wird auch der BHC, gegen den wir am letzten Spieltag noch antreten, gucken, wie wir uns präsentieren. Das ist für die relevant, wie Lemgo abschneidet. Aber unabhängig von der Verantwortung, die wir da mittragen, müssen wir auf uns gucken. Voller Fokus auf uns.

... die Bedeutung des Spiels gegen Lemgo:

Allen ist bewusst, was das wieder für ein wichtiges Spiel ist für uns. Eingereiht in diese ganze Kette an nicht gewonnenen Spielen. Wir können ganz viele Dinge vortragen, die für uns die Erlösung bringen würden, endlich ein Spiel zu gewinnen. Und zwar ge­nau dieses Spiel gegen Lemgo.

... die Moral der Recken:

Ich würde sagen, die Moral ist schlecht. Wir haben so oft so viel Prügel eingesteckt. Wir sind schon ganz schon weit unten. Das bedeutet aber nicht, dass die Mannschaft nicht gewillt ist zu gewinnen. Wir haben sehr viele Negativerlebnisse erfahren und tragen diese mit uns herum. Das macht es als Sportler nicht einfacher. Das sieht man da­ran, dass wir in den Endphasen der Spiele Schwierigkeiten haben zu bestehen. Die einzelnen Aktionen, die zum Misserfolg in dem jeweiligen Spiel führen, sind mittlerweile mit einem gewissen Multiplikator behaftet. Ein verworfener Ball in der 50. Minute erzeugt gerade ein anderes Gefühl, als wenn wir fünf oder sechs Siege im Gepäck hätten. Es liegt eine gewisse Bürde auf einem.

... das Positive der letzten Wochen:

Ich bin positiv überrascht von meiner Mannschaft, dass wir in den letzten Partien trotz all der Rückschläge gut begonnen haben. Das ist nicht selbstverständlich. Wir waren nicht abwartend, Auch gegen Lemgo werden wir uns wieder so motivieren, dass wir wissen und daran glauben, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Und dann wird es sich sicher wieder in der Endphase zeigen.

... die Wichtigkeit des letztes Heimspiels:

Wir können es schaffen, den Moment herzustellen, dass wir am Ende dastehen und sagen können: Das Spiel ist abgepfiffen. Wir haben es geschafft, uns bei den Fans zu bedanken, für das, was sie uns in den letzten Spielen und in der ganzen Saison gegeben haben. Das war einmalig. Wir können aus dieser Saison nichts Gutes mehr machen. Aber wir können es schaffen, mit den Fans einen Sieg zu feiern – wofür sie wieder und wieder in die Halle gekommen sind. Das hat Prio eins!

Von Simon Lange