Handball-Bundesliga Die „Recken“ hoffen auf ihre treuen Fans

Es gibt einen Hoffnungsschimmer für das „Recken“-Heimspiel in der Handball-Bundesliga am Sonntag. Rund 3200 Karten sind für das Duell mit GWD Minden in der Swiss-Life-Hall (Beginn um 17.15 Uhr) schon verkauft worden. Das heißt, dass die sportliche Heimat der TSV Hannover-Burgdorf, die 4100 Besuchern Platz bietet, gut gefüllt sein wird.