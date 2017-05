Hannover. Und mit jetzt 23 Punkten konnten die Hannoveraner immerhin einen deutlichen Abstand zur Abstiegszone wahren. Die Recken warten aber weiterhin auf den ersten Sieg 2017, die letzten zwei Punkte auf einen Schlag gab es am 27. Dezember 2016 gegen FA Göppingen (31:23). Besonders bitter: Der Gastgeber verspielte in den letzten zehn Minuten einen Fünftorevorsprung.

„Wir wollen Punkte, volles Rohr!“

Dabei waren die Recken zunächst auf Erfolgskurs. In der ersten Halbzeit parierte TSV-Torwart Martin Ziemer neun Würfe der Gäste, die deshalb nur zu neun zählbaren Erfolgen kamen. Zweiter Garant der 12:9-Puasenführung war Casper Ulrich Mortensen. Der dänische Linksaußen traf insgesamt fünfmal für die TSV und überzeugte auch durch seine Körpersprache. Er verkörperte am sichtbarsten den Willen zum Sieg, und auch seine Kollegen schöpften mit jedem eigenen Treffer Mut. Dennoch waren die ersten 30 Minuten auf beiden Seiten zerfahren und von vielen Fehlabgaben geprägt. Der Druck des Gewinnen-müssens war spürbar.

„Wir wollen Punkte, volles Rohr!“ Der Hallensprecher gab die Devise für den zweiten Spielabschnitt aus. Die Recken verteidigten zäh den Dreitorevorsprung, konnten aber zunächst nicht davonziehen, weil auch die Stuttgarter präziser agierten und die Partie lange nicht verloren gaben.

Doch dem Gastgeber lachte zunächst das Glück des Tüchtigen. Runar Karason überwand per Siebenmeter Johannes Bitter, obwohl der Gästetorwart am Ball war. Ziemer parierte anschließend, und dann saß zehn Minuten vor Schluss ein Konter, den Kapitän Torge Johannsen eiskalt zum 22:17 verwandelte. Es schien die Vorentscheidung zu sein. Aber Stuttgart kämpfte sich noch einmal bis auf 23:24 heran, Und in der Schlusssekunde fiel per Siebenmeter nicht mehr erwartete Ausgleich. Es bleibt ein verhextes Jahr für die Hannoveraner.