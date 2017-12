Handball-Recken erobern Platz drei

Hannover. Schön war es nicht, was die Mannschaft von Carlos Ortega gegen die wiedererstarkten Gummersbacher in Hälfte eins ablieferten. Hektische Angriffe, technische Fehler – die Zuschauer in der TUI-Arena hatten ihre Recken schon weitaus stärker erlebt. 12:12 hieß es zur Pause.

Mehr Mühe als erwartet haben die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf mit dem VfL Gummersbach. Am Ende steht dennoch ein klarer 28:22-Sieg. Zur Bildergalerie

In Hälfte zwei bekam Hannover dann endlich mehr Zugriff, vor allem gegen den starken Rückraum der Gummersbacher. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte legten die Recken den Grundstein. „Entscheidend für den Sieg war der gute Start in Hälfte zwei“, sagt Recken-Geschäftsführer Benjamin Chatton.

Allerdings: In der Schlussphase kam Gummersbach noch einmal auf. „Wir haben uns vielleicht schon zu sicher gefühlt“, kritisiert Recken-Trainer Carlos Ortega.

Dennoch: Am Ende steht ein 28:22-Sieg und der Sprung auf Platz drei in der Tabelle. Ortegas Fazit: „Wir sind sehr glücklich über die beiden Punkte.“

Von Jörg Grussendorf