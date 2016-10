Hannover. Die Füchse Berlin bleiben damit Tabellenführer. Für die Gäste traf Petar Nenadic neunmal. Die TSV Hannover-Burgdorf kassierte trotz der zehn Tore von Morten Olsen die zweite Heimniederlage der Saison und hat nun 6:6 Punkte auf dem Konto. Für das Team von TSV-Trainer Jens Bürkle war es die erste Niederlage in der TUI-Arena.

Ein Tor fehlte am Ende für ein Unentschieden: Die TSV Hannover-Burgdorf hat unglücklich mit 29:30 gegen die Füchse Berlin verloren. Zur Bildergalerie

Vor rund 8000 Zuschauern lagen die "Recken" zur Halbzeit fast aussichtslos in Rückstand. Doch Burgdorf drehte mit einem 8:2-Lauf innerhalb von einer Viertelstunde das Spiel und ging beim 22:21 in der 47. Minute sogar in Führung. Der eingewechselte Füchse-Torhüter Silvio Heinevetter hielt in der Schlussphase den knappen Gäste-Sieg fest.

dpa/r.