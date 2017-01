Hannover. Torge Johannsen spielt seit 2009 bei der TSV Hannover-Burgdorf, er ist damit nach Lars Lehnhoff der dienstälteste Spieler der "Recken". Am Donnerstag verlängerte die TSV den Vertrag mit ihrem Kapitän um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2018. „Torge ist nicht nur unser Kapitän, sondern auch eine Führungsfigur, die stets vorneweg geht. Er ist sehr stark im Konter und verfügt über einen großen Erfahrungsschatz", schwärmt TSV-Trainer Jens Bürkle.

„Die Zeit bei den Recken ist ein Riesenbestandteil meiner Karriere", betonte auch Johannsen, der zusammen mit seiner Frau und drei Töchtern in Burgdorf lebt. Ein weiterer Grund für den Verbleib bei der TSV: „Zwei Töchter gehen bereits seit längerem zur Schule und eine in den Kindergarten und sind daher auch eng verwurzelt in der Region. Wir fühlen uns wirklich sehr wohl in Burgdorf, das ist neben der sportlichen Perspektive auch immer die Grundvoraussetzung, um über einen so langen Zeitraum für einen Verein aufzulaufen.“

pb/dpa