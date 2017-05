Hannover. Die Talfahrt der Recken sucht ihresgleichen. Erst die beste Hinrunde ihrer Bundesliga-Geschichte, der heimliche Traum von Europa, jetzt die Horrorserie mit zwölf Sieglos-Spielen hintereinander. Elf Pleiten, ein Unentschieden – von Platz fünf abgerutscht auf den elften Rang. Die schlechteste Bilanz aller 18 Bundesligisten in 2017.

Und es sind nur noch sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz für Hannovers Top-Handballer. Bei vier ausstehenden Partien trotzdem unwahrscheinlich, dass die Recken nochmal ersthaft in Bedrängnis geraten. Vor allem, weil zwar die Punkteausbeute in diesem Jahr so gar nicht passt, dafür aber zuletzt immerhin Moral und Kampf. Zwei Punkte gibt’s bei den Bundesliga-Handballern für einen Sieg. Gegen drei der vier größten Abstiegskandidaten müssen die Recken noch spielen. Ein Sieg und der Klassenerhalt ist endgültig sicher.

An einen Abstieg denken sie eigentlich nicht. Aber natürlich machen sich die Verantwortlichen auch stille Gedanken über alle Eventualitäten. „Gedanken macht man sich immer“, bestätigt Trainer Jens Bürkle. Aber der Kopf ist wo anders: „Ehrlich gesagt will ich einfach wieder ein Spiel gewinnen. Uns allen geht’s gerade nicht besonders gut. Wir rennen seit Monaten da hinterher – und das ist das, was uns antreibt. Wir wollen dieses verdammte gute Gefühl wieder zurückhaben.“

Vielleicht klappt das schon am Mittwoch (19 Uhr) beim nächsten Heimspiel. Die Recken haben den Tabellenachten Leipzig mit Neu-Bundetrainer Christian Prokop zu Gast in der Swiss-Life-Hall. Der mit Abstand schwerste Gegner in den letzten vier Saisonspielen. „Eine sehr gute Mannschaft, die sich individuell super weiterentwickelt hat unter Christian“, betont Bürkle. Die Marschroute heißt aber auch gegen starke Leipziger wieder mal: Endlich siegen fürs Selbstbewusstsein.

Wird es gegen das Bundestrainer-Team doch nichts, stehen den Recken drei Mini-Endspiele um den Klassenerhalt bevor: Am 31. Mai (20.15 Uhr) beim Letzten Coburg, am 7. Juni (19 Uhr, Swiss-Life-Hall) gegen den Drittletzten Lemgo und am letzten Spieltag (10. Juni, 16 Uhr) beim Viertletzten Bergischer HC.

Von Jonas Szemkus