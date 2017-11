Nehmen Recken auch die Hürde Lemgo?

Hannover. „Das ist eine heimstarke Mannschaft mit einer guten Abwehr“, sagte der Spanier und wies darauf hin, dass es gegen die Lipper die einzige Niederlage in der Vorbereitung gegeben habe.

Die bisherige Bodenhaftung der Hannoveraner erlaubt Höhenflüge in der Tabelle, die vor der Saison niemand erwartet hatte. Die Recken sind nach 13 Spieltagen Vierter und haben die Top Drei (Füchse Berlin, SG Flensburg und Rhein-Neckar Löwen) in Sichtweite. Von einer Aussicht auf Europacup-Plätze will Ortega aber nicht sprechen, er . „In der Bundesliga spielen sehr viele starke Mannschaften“, sagte der 46-jährige Coach. Es wäre ein Traum, wenn seine Mannschaft am Saisonende einen internationalen Wettbewerb erreicht hätte. Auch Rückraumspieler Mait Patrail meidet das Wort „Europacup“, erinnert sich aber gern zurück an 2012/2013 zurück, seine erste Saison in Hannover. „Da wurden wir Sechster und haben anschließend international gespielt“, sagte der 29-jährige Rückraumspieler aus Estland.

Dem morgigen Bundesliga-Gegner bescheinigt Patrail eine bemerkenswerte Entwicklung. Lemgo ist neben den Recken die zweite Überraschung der aktuellen Saison. Der Traditionsclub hat sich nach mehreren Jahren Abstiegskampf konsolidiert. „Sie haben ihre junge Mannschaft mit erfahrenen Handballern wie Isaias Guardiola und Fabian van Olphen verstärkt“, sagte Patrail. Lemgo liegt mit einem ausgeglichenen Punktekonto derzeit auf dem neunten Platz, auf heimischem Parkett gab es nur eine Niederlage gegen Meister Rhein-Neckar Löwen (24:26). Dagegen ließen der aktuelle Fünfte MT Melsungen und der SC DHfK Leipzig (Achter) Punkte in der Lipperlandhalle.

Pokaltermin steht fest: Am Dienstag, 6. März 2018, können die Recken eine Premiere in der Vereinsgeschichte perfekt machen. An diesem Termin findet von 19 Uhr an das Viertelfinale im DHB-Pokal gegen Frischauf Göppingen in der Tui-Arena statt. Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag. Dauerkarteninhaber haben ein Vorkaufsrecht auf Ihren Sitzplatz, das bis zum 18. Dezember gilt, sowie die Möglichkeit, in den Genuss eines Treuerabatts von 20 Prozent zu kommen.

Von Carsten Schmidt