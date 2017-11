Neuer Job! Jens Bürkle startet mit Balingen

Balingen. Es ist eine Rückkehr zu den Wurzeln. Von 2005 bis 2012 spielte Bürkle als Kreisläufer für den HBW, stieg als Spieler mit dem Club aus der Nähe von Stuttgart (70 Kilometer Entfernung) in die Bundesliga auf. Bürkle kennt sich also bestens aus an der neuen alten Wirkungsstätte. „Ich hatte im Laufe der Monate immer wieder Anfragen, aber bei Balingen hat sich das einfach irgendwie richtig angefühlt“, sagte der Schwabe am Freitag im Gespräch mit HAZ und Neue Presse. Balingen ist trotz 15:5 Punkten nur Zweitliga-Sechster. Zu wenig für den ambitionierten Erstliga-Absteiger, also musste Trainer Runar Sigtryggsson (45) gehen. „Wir wollen zumindest oben dranbleiben, und mittelfristig natürlich wieder hoch“, sagt Neu-Coach Bürkle.

Eigentlich wollte er sich vorm nächsten Engagement noch länger mehr Zeit für die Familie nehmen nach dem Hannover-Aus Mitte Juni. Zeit für Ehefrau Elisabeth und den fast ein Jahr alten Sohn Nino. Aber für die Herzensangelegenheit Balingen kürzt Bürkle, der zwischendurch ein Trainerpraktikum bei Topclub FC Barcelona machte, seine Auszeit ab. „Das ging alles schon sehr schnell“, sagt er.

Sein erstes Spiel auf der Balinger Bank hat Bürkle am Sonnabend (19 Uhr) direkt daheim – beim Derby gegen die HSG Konstanz.

Von Jonas Szemkus