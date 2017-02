Nur noch Schmidt fällt bei den Recken aus

Hannover. So langsam kehrt wieder Ruhe ein bei den „Recken“. Zumindest personell gesehen. Beim Training der Bundesliga-Handballer der TSV Hannover-Burgdorf ist die Halle wieder etwas voller geworden. Sven-Sören Christophersen, der am vergangenen Mittwoch beim 25:30 bei der SG Flensburg-Handewitt wegen Magen- und Darmproblemen passen musste, mischt wieder mit. Und Mait Patrail (Wadenverletzung), der in der „Hölle Nord“ noch sehr dosiert hauptsächlich in der Abwehr eingesetzt wurde, absolviert wieder das volle Programm.

Etwas Sorgen macht jetzt - außer den länger ausfallenden Malte Semisch, Csaba Szücs und Torge Johannsen - nur noch Erik Schmidt. Der 24-Jährige, der sich am Rücken verletzt hat, macht aber Fortschritte. „Ich hoffe, dass ich ihn Ende der Woche komplett beim Training dabei habe“, sagt TSV-Coach Jens Bürkle. Am Sonnabend (19 Uhr, Swiss-Life-Hall) soll Schmidt dann helfen, einen Sieg gegen HBW Balingen einzufahren.

gru