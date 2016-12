Olympiasieger Olsen verlängert bei den "Recken"

Hannover. „Ich freue mich auf die nächsten Jahre bei den 'Recken'", sagte Morten Olsen am Donnerstag. "Wir haben für die Zukunft eine schlagkräftige Mannschaft beisammen, mit der wir einiges erreichen können.“ Der dänische Nationalspieler lief 2010 erstmals für die TSV auf, nach drei Spielzeiten in Hannover und einem zweijährigen Abstecher nach Frankreich kehrte der 32-jährige im Vorjahr zurück. „Ich fühle mich in Hannover sehr wohl. Die Stadt ist mittlerweile zu einer zweiten Heimat für mich geworden“, sagte Olsen.

Auch bei der TSV ist die Freude groß: „Wir sind froh, dass wir einen amtierenden Olympiasieger in Hannover halten konnten“, sagte Trainer Jens Bürkle. „Morten verfügt über eine unglaubliche Dynamik. Er ist ein äußerst kreativer Spieler, der unsere Mannschaft mit neuen Ideen weiterbringt.“

Vor Olsen konnten die "Recken" bereits den Vertrag mit Timo Kastening verlängern. In Pavel Atman (Meshkov Brest), Evgeni Pevnov (VfL Gummersbach) und Ilija Brozovic (THW Kiel) stehen zudem drei Neuzugänge fest.

r.