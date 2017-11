Recken: Semisch-Abgang wohl fix – kommt ein Star als Ersatz?

Hannover. Der neue Vertrag soll bereits unterschrieben sein, im Sommer wäre Schluss nach insgesamt fünf Profijahren in Hannover. Nur die offizielle Verkündung des Wechsels steht noch aus. Gleichzeitig werden die Recken ziemlich sicher mit Martin Ziemer (34) verlängern, dessen Vertrag ebenfalls im Sommer ausläuft. „Für eine Entscheidung kommt es immer auf beide Seiten an. Aber ich weiß, was ich am Verein habe, und der Verein weiß, was er an mir hat“, sagt Ziemer. „Wir sind in Gesprächen, aktuell gibt es aber nichts zu vermelden. Natürlich hoffe ich, dass wir das Thema zügig klären können. Ich spiele sehr gerne hier. Wir haben schon viel gemeinsam erlebt. Dazu läuft es aktuell gut. Es macht Spaß, auch mit dem aktuellen Trainerteam.“ Klingt nach schnellem Vollzug, erst Recht wegen des bevorstehenden Abschieds von Semisch. Trotzdem muss sich Geschäftsführer Benjamin um einen neuen starken Torwart neben dem Routinier bemühen. Und er arbeitet an einer ganz großen Lösung! Denn die Recken wollen einen absoluten Top-Torwart holen.

Ein Kandidat für die große Lösung wäre Borko Ristovski. Der 35-Jährige ist mazedonischer Nationalkeeper. Er würde zu den neuen Trainern passen. Aktuell steht Ristovski beim FC Barcelona unter Vertrag, dem Herzens- und Ex-Club von Chefcoach Carlos Ortega und seinem Co Iker Romero. Was noch für Ristovski spricht: Sein Zweijahresvertrag bei den Katalanen läuft im Sommer aus, und er hat bereits in Deutschland gespielt. Von 2012 bis 2014 spielte er in Gummersbach, 2016 wurde er mit den Rhein-Neckar Löwen Meister.

Kandidat in Hannover: Noch jubelt Torwart Borko Ristovski für den FC Barcelona. Er wäre zu haben, und die erhoffte große Lösung bei der Suche nach einem Nachfolger vom Noch-Recken Malte Semisch. Quelle: DPA

Ein weiterer Kandidat: Stuttgarts Torwart Jogi Bitter (35)! Der Ex-Nationaltorwart ist zwar schon ein alter Hase, aber immer noch blitzschnell. Und was Chatton zuletzt mal über Ziemer sagte, gilt auch für den gebürtigen Oldenburger: „Viele Torhüter werden Mitte 30 sogar noch mal besser.“ Eigentlich schien der Wechsel von Bitter zum THW Kiel schon fix. Doch jetzt ist wieder alles offen. Was das Gehalt betrifft, wäre Bitter bezahlbar – trotz seiner riesigen Erfolge wie WM-Erfolg 2007 und Champions-League-Sieg 2013. Allerdings soll Stuttgart eine Vertragsoption haben: Bleibt das Team in der Bundesliga, können sie Bitter automatisch weiter binden. Unwahrscheinlich, dass die Recken ihn rauskaufen, obwohl Bitter sich eine Rückkehr in den Norden gut vorstellen kann. Schließlich wohnen seine drei Söhne in Hamburg.

Bitter dürfte auf der internen Liste stehen, die Recken-Chef Chatton für die Torwartsuche durchgeht. Wenn auch nicht als Favorit. Klar ist: „Es gibt in Europa nicht viele Torhüter, die das Niveau haben, das wir suchen, die zu haben und auch bezahlbar sind“, sagt Chatton. Die Suche beginnt ...

Von Jonas Szemkus und Simon Lange