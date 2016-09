Nach der deutlichen 20:35 Heimniederlage gegen die SG Flensburg-Handewitt steht für den TSV Hannover-Burgdorf bereits am Mittwoch das nächste Punktspiel gegen den SC DHfK Leipzig an. "Recken"-Trainer Jens Bürkle warnt vor dem Gegner, will aber dennoch bei den Leipzigern "etwas mitnehmen".