Recken hauen Kiel raus

Hannover. Die Recken legten los wie die Feuerwehr und spielten Kiel in den ersten Minuten komplett an die Wand. 8:0-Führung, erst in der zwölften Minute machte Kiel das erste Tor. Der THW stellte seine Abwehr um, deckte in der Folge offensiver, kam ran – zur Pause führten die Recken „nur“ noch mit 13:10.

In Hälfte zwei wurde es noch spektakulärer, noch spannender. Die Recken neun Minuten ohne Tor, Kiel kam immer näher. Und plötzlich lagen Hannovers Handballer mit 15:17 hinten. Das Aus war ganz nah. Mit einer Energie-Leistung fand das Team von Trainer Carlos Ortega noch den Dreh. Casper Mortensen war mit zehn Treffern bester Recke. Aber auch die Torhüter Martin Ziemer und Malte Semisch waren ein Garant fürs Weiterkommen.

Mortensen war nach der Sensation emotional berührt, glücklich: „Das ist ein Riesenmoment für den Verein“, jubelte er nach dem Triumph gegen den Rekordmeister und Titelverteidiger: „In der Rückrunde ist so viel scheiße passiert, jetzt stehen wir hier. Was für ein Spiel!“ Was für ein Spiel – was für ein Erfolg!

Von Simon Lange und Jonas Szemkus