Recken im Superhelden-Modus

Hannover. „Das war verdammt knapp“, jubelte Recken-Torwart Martin Ziemer, der heiß gelaufen war am Ende und 41 Sekunden vor Spielende den entscheidenden Siebenmeter gegen Magdeburgs Matthias Musche gehalten hatte. Jubelstimmung am Ende – aber auch Selbstkritik: „Wir haben uns hinten und vorne lange schwer getan. Aber wir haben immer an uns geglaubt.“

Die neue Mentalstärke stimmt, die Super-Recken scheinen im Moment fast unschlagbar. Dabei hatte Magdeburg das Spiel vor allem in der ersten Hälfte klar dominiert. Nach Führung in der siebten Minute warfen Hannovers Handball-Stars die nächsten sieben Minuten kein Tor. Die Gäste machten es routinierter, ruhiger im Abschluss vorne, schlauer mit der aggressiven Abwehr hinten. Und sie setzten sich Stück für Stück ab. Magdeburgs Robert Weber traf zur 16:10-Führung (28.).

Die Recken wachten noch früh genug auf, um zumindest etwas ranzukommen bis zur Halbzeit. Ziemer mit der Parade neun Sekunden vor der Pause, richtig langer Ball auf Casper Mortensen, der den Ball in Superhelden-Manier wie Superman im Tiefflug reinhaute zum 13:17. „Ein geiler Pass von Ziemi“, lobte der Torschütze, der zuvor eine schwache Partie abgeliefert hatte: „Ich habe scheiße gespielt in der ersten Hälfte. Aber das habe ich als Motivation genommen für die zweite.“

Das galt für alle Recken. Trainer Carlos Ortega stellte ein bisschen was um in der Abwehr, Ziemer lief im Tor immer heißer, auch im Angriff spielte Hannover mit mehr Durchschlagskraft. „Ich wusste, dass wir noch mal unsere Chance bekommen, das habe ich der Mannschaft gesagt“, erklärte Ortega, „wir haben im Moment einfach ein sehr großes Selbstbewusstsein.“

Das wurde auch nicht erschüttert, als Magdeburg erneut auf sechs Tore Vorsprung davonmarschierte (14:20, 34.). „Wir glauben einfach immer an uns. Dass wir so ein Spiel drehen können und zurückkommen“, bestätigte Kapitän Kai Häfner, „wir haben nicht den Kopf verloren.“

Neben dem starken Ziemer und Routinier Torge Johannsen drehte vor allem Mortensen mit neuer Motivation richtig auf – und das Spiel. Als Magdeburg in Unterzahl den Torwart rausnahm und zweimal gegen den Pfosten warf, landete der Ball zweimal bei Mortensen. Der warf jeweils einfach vom eigenen Kreis ins leere Magdeburger Tor (40.). „Er hat Verantwortung übernommen, das war ein ganz wichtiger Moment“, lobte Ortega. Das Spiel kippte. Beim 22:22 (43.) waren die Recken das erste Mal wieder gleichauf, Fabian Böhm besorgte mit dem 29:28 fünf Minuten vor Schluss die erste Führung für Hannover seit Minute acht. Das brachten die Super-Recken über die Zeit.

„Wir haben einfach überragend gekämpft, die Fans haben uns Energie gegeben für das überragende Comeback“, jubelte Mortensen, der mit neun Treffern auch bester Schütze war und damit dafür sorgte, dass das nächste Topteam eine Pleite kassierte. Hannovers Handball-Helden bleiben derweile einsame (Tabellen-)Spitze

