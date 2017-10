Recken rocken die Nationalteams

Hannover. Es läuft richtig gut für die Handball-Recken aus Hannover: Platz fünf in der Tabelle mit sieben Siegen aus zehn Spielen – und jetzt haben die Nationalspieler in der Länderspielpause noch einmal extra Motivation getankt. Inklusive Revanche und einem Debüt.

Kai Häfner (Deutschland): Gleich zweimal ging’s gegen Spanien, bei dem Recken-Co Iker Romero mit auf der Bank saß. Im ersten Testspiel halfen beim 24:26 auch zwei Häfner-Tore nichts. Im zweiten Aufeinandertreffen gab’s dann aber gleich die Revanche: Recken-Kapitän Häfner traf erneut doppelt, Deutschland siegte 28:24. „Die Woche war insgesamt sehr intensiv, hat aber auch Spaß gemacht“, fand Häfner.

Casper Mortensen und Morten Olsen (Dänemark): Der Olympiasieg 2016 in Rio hat die Dänen-Stars nicht müde gemacht, sie wollen den nächsten Titel. Die Topnation ist in starker Frühform und gewann am Wochenende zu Hause das Golden-League-Turnier. Drei Siege in drei Spielen gegen Norwegen (24:19) mit dem ehemaligen Re­cken-Kreisläufer Joakim Hykkerud , Polen (26:25) und im entscheidenden Spiel zum Abschluss gegen Weltmeister Frankreich (27:23). Die EM im Januar 2018 in Kroatien kann kommen.

Dominik Kalafut (Slowakei): Vor einem halben Jahr träumte das Kreisläufer-Talent (22) im Interview noch vom Nationalteam, schon jetzt ist der Traum in Erfüllung gegangen. Beim Debüt für die slowakischen Herren gab’s am Donnerstag aber eine 22:32-Klatsche gegen Russland in der ersten Quali-Runde für die WM 2019 in Deutschland und Dänemark. Doch auch Kalafut kommt mit einem guten Gefühl wieder: Sonntag folgte im zweiten Länderspiel ein lockerer 36:19-Sieg gegen Handball-Zwerg Luxemburg.

Mait Patrail (Estland): Die Esten mussten in der WM-Quali doppelt gegen Bosnien-Herzegowina antreten. Wie bei Kalafut gab’s im ersten Spiel auswärts noch eine Niederlage (24:31) – und im zweiten die Revanche. Patrail und Co. machten es beim Heimspiel vor allem in der Abwehr richtig gut und gewannen verdient 29:25.

Runar Karason (Island): Die Isländer testeten zweimal gegen Schweden. Zum Auftakt lief’s noch beim 31:29-Heimsieg, im zweiten Freundschaftsspiel verloren sie allerdings 24:27.

Von Jonas Szemkus