Recken schweben einfach weiter

Der Aufschwung der Recken hält an, der lockerleichte 27:20-Sieg am Donnerstagabend gegen Außenseiter TVB 1898 Stuttgart war der nächste Beweis. Vergangene Saison taten sie sich noch schwer gegen die Schwaben, diesmal war’s souverän. Bester Schütze war wieder mal Kai Häfner (28), er traf fünfmal. Der Recken-Kapitän hat großen Anteil am Erfolg von Hannovers Handballern. Und beim Stuttgart-Sieg hatte er doppelt Grund zur Freude: Platz vier verteidigt – und Familienduell gewonnen!