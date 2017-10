Recken sind dezimiert im Training

Hannover. Das Personal bei der TSV Hannover-Burgdorf ist zurzeit ausgedünnt – und das liegt nicht nur an den sechs Länderspielabstellungen. Im Training etwas kürzer treten muss Rückraumspieler Fabian Böhm. Der 28-Jährige hat Wadenprobleme. „Es ist im Pokalspiel gegen den THW Kiel passiert“, sagte der Recken-Profi am Mittwoch. „Es hat etwas gezwickt, aber nicht Schlimmes.“ Böhm will zu Beginn der kommenden Woche wieder voll ins Training einsteigen. Ebenfalls nur eingeschränkt trainieren kann derzeit Malte Semisch. Der 25-jährige Torwart ist am Rücken lädiert. Auch diese Problematik hoffen die Recken bis zum nächsten Heimspiel gegen Göppingen am Sonntag, 5. November (12.30 Uhr, Tui-Arena) wettzumachen.

Von Carsten Schmidt