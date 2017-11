Recken sogar Titelkandidat?

Hannover. Aus der Re­cken-Kabine tönten spanische Party-Musik, Jubel und Gepolter. Hannovers Top-Handballer feierten den 29:27-Sieg in Lemgo. Kein Grund, um auszuflippen, dennoch: Die Recken bleiben auf Höhenflug. Drei Siege in Folge, seit fünf Spielen ungeschlagen. Und weil die Rhein-Neckar Löwen in Göppingen patzten, rückten die Recken sogar auf Platz drei vor. Nach 14 Spieltagen hat Hannover nur zwei Punkte Rückstand auf die Spitze. Die Top 5 liegen ganz eng beieinander. Die Meisterschaft ist völlig offen. Und so konstant, wie die Recken bislang auftreten, könnten auch sie ein Wörtchen mitreden. Zumindest für die Vergabe der Europapokal-Plätze sind sie ein heißer Kandidat.

In Lemgo angesprochen auf den sportlichen Erfolg, trat Geschäftsführer Benjamin Chatton umgehend auf die Bremse: „Die letzte Saison hat uns gezeigt, dass wir uns ins Demut üben müssen.“ Im Winter hatten die Recken auf Platz fünf ge­standen, dann folgte der Absturz nach 16 sieglosen Spielen auf Rang elf. Alle Träume zerplatzten.

Der Blick der Recken geht trotzdem nach oben. Von der Meisterschaft zu reden, „ist vollkommen vermessen“, betont der verletzte Fabian Böhm: „Aber natürlich wollen wir um die internationalen Plätze mitspielen.“ Aber auch damit könne man sich erst be­schäftigen, wenn das Team im Winter immer noch da oben steht.

Das Programm lässt diese Hoffnung zu. Die nächsten Gegner: Gummersbach, Minden, Hüttenberg, zum Rückrundenauftakt erneut Lemgo. Machbare Aufgaben. Erst zum Jahresfinale am zweiten Weihnachtstag in Flensburg wird es nochmal richtig knackig.

Doch die Konkurrenz schläft nicht. Das katastrophal gestartete Gummersbach, der nächste Gegner am 3. Dezember in der Tui-Arena, schlug am Donnerstag den taumelnden Rekordmeister Kiel. „Unfassbar“, sagte Recken-Torjäger Casper Mortensen. „Das zeigt: Auch gegen Gummersbach müssen wir alles geben.“ Ist das nicht der Fall, kann es für die Recken ganz schnell eng werden – wie gegen Lemgo. Der Sechs-Tore-Vorsprung schmolz gegen Ende auf zwei Törchen. Nicht, weil Lemgo besser war, sondern weil Hannover nicht mehr konzentriert zu Werke ging. „Wir müssen mit 100 Prozent reingehen und mit 100 Prozent zu Ende spielen. Schon 98 Prozent reichen nicht mehr“, mahnt Chatton. Auch Spielmacher Morten Olsen ärgert sich über die vergebene Chance, ein Spiel hoch zu gewinnen und was fürs Torverhältnis zu tun: „Wir sind stabil. Aber jetzt müssen wir den nächsten Entwicklungsschritt ma­chen und so ein Spiel auch mal mit sieben, acht Toren Vorsprung gewinnen.“

Gelegenheit zur Übung gibt es am Sonntag, wenn die Recken zu einem Testspiel bei Oberligist SG Achim/Baden antreten. Erneut passen muss dann Böhm. Der Rückraumspieler hatte sich am Mittwoch im Training am rechten Wurfdaumen verletzt. Ausfallzeit: zwischen drei und fünf Wochen. Im schlechtesten Fall kann Böhm erst wieder in der Winterpause einsteigen, frühestens im Rückspiel gegen Lemgo am 21. Dezember.

Von Simon Lange