Die Ansprüche und Hoffnungen sind gestiegen für die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf. Umfeld und Fans träumen nach der bisher richtig guten Hinrunde schon vom großen Wurf – und von Europa. Doch die Entscheider wollen davon gar nichts wissen. Platz vier, na und? Die Recken denken weiter nur an einen Platz unter den Top 10 – und an das nächste Spiel am Sonntag (12.30 Uhr) gegen den VfL Gummersbach in der Tui-Arena. Frei nach dem Motto „Bloß nicht durchdrehen!“.