Hannover. Für die Recken sind es Zahlen des Grauens. 20:30-Niederlage am 23. September 2016 beim TVB 1898 Stuttgart. „27 Fehlwürfe von uns, 22 Paraden von ,Jogi’ Bitter – das sind Zahlen, die vergisst du nicht, die kenn ich in vier Jahren noch auswendig“, sagt Jens Bürkle, Trainer der TSV Hannover-Burgdorf.

Seine TSV war damals mit 6:2 Punkten sehr gut in die Saison gestartet. Das Debakel in Stuttgart war der erste Tiefschlag. Die Recken erholten sich davon, zu Weihnachten lagen sie auf Platz fünf mit Blick nach Europa. Nach der Winterpause folgte der Absturz mit zehn Niederlagen in Folge. Vereins-Negativmarke.

Morgen (19 Uhr) soll die Horror-Serie endlich ein Ende finden. Gegner in der Swiss-Life-Hall: der TVB Stuttgart. Die Schwaben liegen auf Abstiegsplatz 16 mit 16:36 Punkten, gewannen aber zuletzt gegen den VfL Gummersbach mit 31:21. „Stuttgart steht mit dem Rücken zur Wand. Deren Drucksituation ist noch größer als unsere“, sagt Bürkle. Seine Recken (22:34 Zähler) stehen mittlerweile auf dem zehnten Platz. Mit einem gewissen Abstand auf die Abstiegszone – noch. „Ich habe keine Lust darauf, dass wir da noch mit reinrutschen. Das Polster ist noch da“, sagt Bürkle, der aber tunlichst verhindern will, „dass wir am vorletzten Spieltag merken: Oh, wir stecken ja doch unten drin!“ Schon deshalb ist ein Sieg morgen Pflicht. Auch wenn der Gast eine namhafte Truppe beisammen hat. Trainer: Markus Baur, als Spieler Weltmeister 2007. Spielmacher Mimi Kraus, Weltmeister 2007. Torwart Jogi Bitter, Weltmeister 2007.

Besonders vor Bitter ist der Respekt groß. „Er wird auch am Sonnabend gut halten und uns Bälle abnehmen, er ist einer der besten Torhüter der Liga. Aber das Spiel müssen wir trotzdem gewinnen“, sagt Bürkle und lässt tief in die verwundeten Recken-Seelen blicken: „Wir alle sehnen einen Sieg herbei.“ Er habe „ein gutes Gefühl“, mit seinen Spielern hat er in den vergangenen zwei spielfreien Wochen noch einmal verstärkt am Abwehrverhalten gebastelt. „Jetzt wird es Zeit, dass wir das endlich auch in die Halle kriegen.“

Etwa 3700 Karten sind bislang für das Spiel verkauft. Eine gute Zahl angesichts der Recken-Krise – und für einen Gegner, der geografisch und tabellarisch weit unten anzusiedeln ist. „Das ist aller Ehren wert“, sagt Bürkle. „Es wird Zeit, dass wir den Fans ein gutes Gefühl zurückgeben. Wir wollen alle zusammen glücklich nach Hause gehen.“

Von Simon Lange