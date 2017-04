Hannover. Das beste Team der Rückrunde ist zu Gast in der Tui-Arena. „Das wird brutal“, prophezeit Recken-Trainer Jens Bürkle. Nicht nur, weil es seinem Team aktuell an Selbstbewustsein fehlen dürfte. Magdeburg will die Revanche fürs Katastrophen-Hinspiel zu Hause. Die Recken hauten den Tabellenfünften mit 37:22 aus der Halle – die höchste Niederlage der Magdeburger in ihrer Bundesliga-Geschichte.

„Diese Niederlage hat denen richtig wehgetan, das wollen sie wiedergutmachen. Das war ein Schlüsselerlebnis für Magdeburg, mittlerweile ist das eine andere Mannschaft“, warnt Bürkle. Zuletzt marschierte der SCM: Zehn Spiele, neun Siege, ein Unentschieden. Die Recken haben an ihrer Pleitenserie zu knabbern.

Und trotzdem verbreiten sie Zuversicht vorm nächsten Kracherspiel: „Die Situation ist vielleicht sogar vergleichbar mit dem Hinspiel. Magdeburg ist wieder Favorit und wir wollen sie wieder besiegen“, sagt Bürkle, „wir wollen Punkte mitnehmen. Das ist etwas, was ich meiner Mannschaft immer zutraue. Egal gegen welchen Gegner und egal, wie das Ergebnis in der Vorwoche war.“ Allerdings könne „das Hinspiel nicht der Maßstab sein. Da kam bei uns alles zusammen“, gibt Bürkle zu.

„Es läuft ganz gut für Magdeburg, die haben ihr Siegergen wiedergefunden“, findet auch Recken-Kapitän Torge Johannsen. „Wir müssen gut ins Spiel reinkommen, konsequent rangehen, die Halle mitnehmen, zurück zu unseren Stärken finden.“ Die Marschroute ist klar: „Wenn wir mit einer guten Präsenz ins Spiel gehen, dann soll Magdeburg erstmal zeigen, dass sie besser sind als wir.“

Dabei fehlt außer dem Langzeitverletzten Csaba Szücs (Teilriss der Achillessehne) und Torwart Malte Semisch (Muskelfaserriss) auch Kreislauf-Talent Dominik Kalafut. „Er hat ein bisschen Überlastungs-Anzeichen“, erklärt Bürkle. „Wir haben zwei gesunde Kreisläufer, da müssen wir ihn nicht zwingend in den Zweikampf rein zu schicken.“ Wahrscheinlich muss Kalafut mehrere Wochen pausieren.

Von Jonas Szemkus