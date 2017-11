Rollt die Recken-Welle weiter?

Hannover. „Wir müssen den Schalter schnell wieder umlegen, wir starten bei Null“, sagt der neue spanische Startrainer. Ortega mag lange Vorbereitungszeiten, um seine Mannschaft auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Doch taktische Finessen konnte er ohne seine Nationalspieler nicht vorbereiten fürs Göppingen-Spiel. Erst seit Mittwoch trainieren die Recken wieder in voller Besetzung – nicht viel Zeit, um alle Stärken von Göppingen im Detail zu beleuchten. Aber natürlich kennt Ortega den Gegner. „Das ist ein gutes Team, es wird ein sehr hartes Match“, warnt der Spanier vor dem Tabellenzehnten: „Sie haben vor allem in der Defensive ihre Stärken, eine sehr stabile Deckung. Vorne haben sie ein paar Probleme, aber Schlüsselspieler wie Kreisläufer Krisimir Kozina. Und Allan Damgaard ist ein guter Spielmacher.“ Ob es ein Vor- oder ein Nachteil ist, dass Göppingen schon Donnerstag gegen Spitzenreiter Berlin ran muss, während die Recken noch mal Pause haben? „Das weiß man nie“, sagt Ortega. Es dürfte Kraft kosten, dafür sammelt der Recken-Gegner Spielpraxis, die Hannover fehlt.

Unterschätzen werden Hannovers Star-Handballer Göppingen auf keinen Fall – Euphorie hin, starke Leistungen her. „Göppingen ist eine etablierte Mannschaft von großem Format“, betont Vize-Kapitän Torge Johannsen: „Wir wissen, es kommt ein großer Gegner. Einer, mit dem wir auf Augenhöhe sind, aber es wird ein schweres Spiel.“

In dieser Saison haben die Recken zu Hause immer gewonnen, egal ob in der neuen Heimat Tui-Arena oder der „Zweithalle“ Swiss-Life-Hall. „Zuhause bist du einfach in einer gewissen Komfortzone und hast die großartige Unterstützung von den Fans. Aber wir wissen, wie es im Handball zugehen kann“, sagt Johannsen.

Ein bisschen voller darf’s aber gerne noch werden in der riesigen Multifunktionsarena: Bisher sind rund 3400 Tickets verkauft fürs Spiel gegen Göppingen.

Der Langzeitverletzte Pavel Atman muss weiter von der Tribüne aus zusehen. Er fällt monatelang aus. Beim angeschlagenen Routinier Lars Lehnhoff geht’s zumindest voran: Am Mittwoch trainierte er erstmals wieder mit dem Team zusammen. Ob er gegen Göppingen schon wieder mitspielen kann? Unwahrscheinlich. Dafür sind alle Nationalspieler fit zurückgekommen nach Hannover. Ganz so schlimm war die Pause also doch nicht – sofern die Recken-Welle weiter schwappt gegen Göppingen.

Von Jonas Szemkus