Am Ende mussten die Handball-Recken nicht mal etwas tun: Dank der 27:32-Niederlage des TBV Lemgo in Melsungen am Sonnabend steht der Klassenerhalt trotz der Horror-Bilanz in 2017 (zwölf Niederlagen, ein Unentschieden) fest fürs Hannover-Team. Jedenfalls zu 99 Prozent.