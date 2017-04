Hannover. Erwartete Ergebnisse sind kein Grund für Jens Bürkle, einfach zum Tagesgeschäft überzugehen. „Ich will in erster Linie Erfolg haben“, sagte der 36-jährige Trainer des Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf. Deshalb setzt ihm die zehnte Niederlage in Folge mächtig zu, auch wenn angesichts der aktuellen Form das Resultat der Recken beim Tabellenvierten Füchse Berlin (27:34) zu befürchten war. „Uns fehlt die Leichtigkeit im Kopf, um in solchen Spielen zu überraschen.“

Bürkle ist ein Vollblut-Coach, und daher bieten die Treue und das Vertrauen, das insbesondere TSV-Geschäftsführer Benjamin Chatton in ihn setzt, kein Ruhekissen. „Ich habe ja nicht den Ehrgeiz, neue Rekorde in puncto Amtszeit aufzustellen“, betont Bürkle. Sein Kontrakt in Hannover ist ohnehin nach der erfolgreichen Premierensaison (siebter Platz) im vorigen Sommer bis 30. Juni 2019 verlängert worden.

Bürkles Devise heißt, ungeachtet der Misserfolge Ruhe zu bewahren und beharrlich weiterzuarbeiten. Auf diese Weise sind ähnliche Krisen beim DJK Rimpar, seiner ersten Trainerstation, und beim HBW Balingen-Weilstetten gemeistert worden. „Mir sind Niederlagenserien nicht fremd“, sagt Bürkle. „Aber diese Ausprägung ist schon extrem.“

Der Blick auf die Rückrundenbilanz verrät den Schwachpunkt der TSV: Bei mehr als 30 Gegentreffern pro Partie liegt der aktuelle Schnitt. In der Vorsaison waren es noch 27. „Das Paket Abwehr ist nicht so, wie wir es uns wünschen“, sagt Bürkle. Defensivformationen müssen aber eingeübt werden, und dazu fehlen Bürkle auch in der Pause bis zum nächsten Spiel gegen den TVB Stuttgart (13. Mai) zeitweise fünf Profis – Kai Häfner, Morten Olsen, Casper Mortensen, Joakim Hykkerud und Runar Karason – wegen Länderspielverpflichtungen. „Die Stuttgarter dagegen trainieren mit voller Kapelle“, sagt Bürkle, will das aber keinesfalls als vorauseilende Entschuldigung für einen weiteren Misserfolg verstanden wissen. „Wer Profi ist, der will doch gewinnen. Das streben wir gegen den TVB an.“

Die Abwehrschwäche war übrigens auch ein Grund, weshalb Olsen am Mittwoch 60 Minuten auf der Bank saß. „Wir wollten uns einen Wechsel sparen“, sagt Bürkle. Normalerweise läuft der Däne nur im Angriff auf und macht bei gegnerischem Ballbesitz Platz für Mait Patrail. Doch Olsen hatte noch einen anderen traurigen Grund, nicht zu spielen: Nach HAZ-Informationen gab es einen Todesfall in seinem engsten Umfeld.

Von Carsten Schmidt