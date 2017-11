„Schwimmen auf Erfolgswelle“

Flensburg geschlagen, Kiel in Liga und Pokal weggeputzt, Berlin dominiert, Platz fünf – warum läuft es im Moment so gut?

Nach der schlechten Rückrunde hat es viele Veränderungen gegeben. Neue Trainer, neue Spieler – das bringt immer neuen Input. Im ersten Pflichtspiel im Pokal gegen Nettelstedt haben wir uns trotz sieben Toren Rückstand zurückgekämpft und in der Liga dann gleich gegen Flensburg nachgelegt. Das hätte auch ganz anders laufen können, wer weiß, wie es dann jetzt wäre. Aber wir schwimmen seit Saisonbeginn auf einer Erfolgswelle, die wir immer noch reiten. Klar, da waren auch Niederlagen dabei. Aber wir nehmen von jedem Spiel etwas mit. Dann sitzt du wie gegen Kiel im Pokal in der Kabine und merkst, was du da Wahnsinniges geschafft hast. Das bringt neues Selbstbewusstsein und vielleicht auch ein bisschen ein anderes Selbstverständnis. Das ist ein Teil des Fundaments, das uns stabiler macht.

Im Zuge des Umbruchs hat der Trainer Kai Häfner zum neuen Kapitän erklärt, Sie sind „nur“ noch Vize. Ein Schritt zurück?

Ich hatte ein gutes und offenes Gespräch mit Carlos vor der Saison. Ich habe das Amt gerne ausgeübt und behalte daher die Jahre als Kapitän dieser Mannschaft für mich als Schritt nach vorne! Ich übernehme gerne Verantwortung, darum habe ich es gemacht. Aber jetzt unterstütze ich Kai, er ist ganz klar das neue Sprachrohr der Mannschaft, er steht in der ersten Reihe. Und das ist auch in Ordnung so.

Vor allem die Heimstärke ist imposant: fünf Siege in der Liga, einer im Pokal. Die meisten davon in der Tui-Arena. Ist der Umzug also ein Erfolg?

Bei all den Bedenken, die vorher da waren, kann man das wohl sagen. Das ist wirklich immer ein geiles Event für die Fans und mit ihnen. Dazu stimmen die Erfolge, was der Stimmung natürlich sehr dienlich ist. Auch wenn die Tui-Arena nicht ausgelastet ist, wirkt es sehr voll durch das neue Hallenkonzept. Da wundert sich der eine oder andere, der vorher nicht so viel damit zu tun hatte, vielleicht sogar, wie sehr er da mitfiebert. Es ist absolut toll, was bisher lief.

Hat die katastrophale Rückrunde sogar geholfen für den neuen Lauf?

Da ist etwas passiert, was ich nicht für möglich gehalten habe. Ich gehe stark davon aus, dass das von uns keiner jemals in der Konstellation wieder erleben wird. Das war eine sehr besondere Phase, besonders negativ. Und außergewöhnliche Dinge werden einen immer prägen, weiterbringen und Erkenntnisse bringen.

Bleibt es so erfolgreich?

Wir arbeiten alle sehr hart im Training. Wir wollen gefordert und jedes Mal besser werden, damit es so bleibt. Wir fühlen uns gut, die Stimmung im Team ist gut. Da hat jeder Einzelne seinen Anteil dran. Aber ob es so erfolgreich und gut bleibt, kann man wirklich nicht voraussagen. Wir können den aktuellen Erfolg genießen, aber überbewerten dürfen wir die Ergebnisse nicht.

... und wo stehen die Recken zum Jahreswechsel?

Wir müssen vorsichtig sein mit zu viel Euphorie. Sport ist so schnelllebig, es kann immer viel passieren. Das haben wir ja in der Rückrunde schmerzlich erfahren. Erst mal steht Sonntag ein schweres Spiel an, dann das nächste. Aber ich bin guten Mutes, wenn wir mit dem gleichen Spirit weiterarbeiten und die Hürden überstehen, wo wir auch mal als Favorit ins Spiel gehen, dass wir dann im Dezember hoffentlich genau da stehen, wo wir im Moment sind.

Von Jonas Szemkus