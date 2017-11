Strafzeit für den Recken-Riesen?

Torhüter Martin Ziemer ballte immer wieder die Fäuste, brüllte die Emotionen raus. Die Abwehrleistung und der Torwart machten den Unterschied beim lockeren 27:21-Sieg am Donnerstag in Ludwigshafen. Der zweite Torwart Malte Semisch schmorte derweil auf der Bank. Nanu? Dabei war in dieser Saison so oft gerade die Kombination des starken Duos mit Ziemer (34) und Semisch (25) ein Erfolgsgrund für die Bundesliga-Handballer der TSV Hannover-Burgdorf. Doch das könnte bald Geschichte sein.