Hannover. Der 31-jährige Rückraumspieler steht den „Recken“ damit für drei Monate nicht zur Verfügung.

Die Verletzung von Mait Patrail hat sich zum Glück als nicht ganz so schlimm herausgestellt. Sein Einsatz am Sonnabend im Spiel gegen die SG Flensburg ist allerdings fraglich. Der Este hatte sich den kleinen Finger seiner Wurfhand ausgekugelt. „Die Verletzungen von Mait und ,Smöre’ trüben den Erfolg sehr“, sagt TSV-Trainer Jens Bürkle, „beides sind zentrale Spieler für uns, sowohl in Angriff als auch Abwehr.“ Joakim Hyykerud, Lars Lehnhoff und Csaba Szücs sind zudem längerfristig verletzt.