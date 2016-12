TSV Hannover-Burgdorf Recken kassieren Niederlage gegen Melsungen

Hannover. Doch in der Schlussphase gaben die Hannoveraner vor 3852 Besuchern den möglichen Erfolg noch aus der Hand. Die Melsunger feierten derweil den siebten Sieg im neunten Spiel in der niedersächsischen Landeshauptstadt.

Eigentlich ein gutes Vorzeichen war, dass Trainer Jens Bürkle in personeller Hinsicht nahezu aus dem Vollen schöpfen konnte. Auch Sven-Sören Christophersen und Mait Patrail, die unter der Woche nur eingeschränkt oder gar nicht im Mannschaftstraining waren, meldeten sich einsatzbereit. Vor allem Patrail erzielte zwei wichtige Treffer zum 2:0 und zum 18:14, letzteres mit einem spektakulären Alleingang nach einem gestohlenen Ball.

MT Melsungen bleibt der Angstgegner der TSV Hannover-Burgdorf in der Handball-Bundesliga. Die „Recken“ unterlagen am Sonnabendabend in der Swiss-Life-Hall mit 30:31 (18:15) gegen die Hessen trotz einer überragenden Leistung von Kai Häfner, der elf Tore warf. Zur Bildergalerie

Ohnehin boten die „Recken“ im Angriff eine famose Leistung. In den ersten 13 Minuten schlossen sie alle Offensivaktionen erfolgreich ab und gingen früh mit 10:5 in Führung. Dieser Vorsprung schmolz bis zur Pause etwas auf 18:15. Das hatte auch damit zu tun, dass Bürkle von der 24. Minute an durchwechselte.

Die Gäste setzten in der zweiten Halbzeit allerdings ihre Aufholjagd fort und kamen zum 21:21-Ausgleich nach 39 Minuten, auch weil die TSV in der Offensive an Effizienz verlor. Nur Häfner sorgte mit vier Toren in Folge dafür, dass die „Recken“ in dieser Phase nicht ins Hintertreffen gerieten. Auch Malte Semisch, der in der zweiten Hälfte statt Martin Ziemer im Tor der Hannoveraner stand, verhinderte mit diversen Paraden noch mehr Tore der Hessen.

Doch die Melsunger erkämpften sich in der Schlussviertelstunde erneut den Ausgleich. Die letzten Minuten kosteten Nerven, zudem brachten die Schiedsrichter mit diversen unverständlichen Entscheidungen Unruhe aufs Parkett. Und vier Minuten vor dem Ende führten die Gäste auf einmal mit 29:28. Es war die Weichenstellung zu einem bitteren Ende für die „Recken“.

Tore für die TSV Hannover-Burgdorf: Häfner (11), Olsen (5), Böhm (4), Schmidt (3), Patrail (2), Lehnhoff (1/davon 1 Siebenmeter), Johannsen, Mortensen, Hykkerud, Kastening – Zuschauer: 3852 – Zeitstrafen: Hannover 3, Melsungen 3 – Nächstes Spiel: SC DHfK Leipzig – TSV Hannover-Burgdorf (Di., 19 Uhr, DHB-Pokal)