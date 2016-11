Hannover. Mit 29:28 (15:15) setzten sich die Hannoveraner hauchdünn gegen den Tabellenletzten durch und tanzten nach Spielschluss mehr erleichtert als ausgelassen auf dem Parkett der Swiss-Life-Hall. Dabei hatte es an Warnungen vor den Coburgern nicht gefehlt. Trainer Jens Bürkle hob hervor, dass die Franken viele „erstligaerfahrene Spieler in ihren Reihen“ haben. Und Rückraumspieler Kai Häfner meinte ebenfalls, dass die ePartie kein Selbstläufer werde. Schoebekoladentage wie beim 37:22-Erfolg beim SC Magdeburg können die „Recken“ eben nicht beliebig oft wiederholen.

Die TSV Hannover-Burgdorf bleibt sich treu in der Handball-Bundesliga. Starken Auftritten folgen Zitterpartien, und so wurde es am Sonntag gegen den HSC 2000 Coburg nichts mit dem allseits erwarteten klaren „Recken“ -Erfolg. Zur Bildergalerie

Der gestrige Heimauftritt vor 3720 Besuchern lief schon zäh an. Dreieinhalb Minuten dauerte es, ehe Lars Lehnhoff das erste Tor für den Gastgeber erzielt hatte, Da führten die Franken schon mit 2:0, und sie hielten fast bis zum Pausenzeichen nach 30 Minuten mit. Die TSV-Profis kamen schwer in die Begegnung, verspielten einen 6:4-Vorsprung und gerieten nach 21 Minuten noch einmal mit 10:12 in Rückstand. Dann aber hatte der Tabellenletzte eine Durststrecke von knapp zehn Minuten ohne Torerfolg. Das nutzten die Gastgeber zur 15:13-Pausenführung.

Doch mag die erste Hälfte wenig spektakulär aus sportlicher Sicht gewesen sein, in der Puuse gab es einen unvergesslichen Moment für Zuschauerin Natalia. Sie empfing auf dem Parkett einen Heiratsantrag ihres Freundes ganz romantisch mit Kniefall und einem Strauß roter Rosen.

Natalias Freudentränen folgte das Augenreiben des Publikums: Die Coburger blieben im Spiel und glichen nach 35 Minuten zum 16:16 aus. Dass die TSV dennoch wieder in die Vorhand kam, war vor allem Timo Kasteninig, Lars Lehnhoff und Fabian Böhm zu verdanken. Und auch Torwart Martin Ziemer zeigte seine Paraden zur rechten Zeit.

Eine knappe Viertelstunde vor Schluss war das Duell beim Stand von 22:20 allerdings noch lange nicht entschieden.

Im Gegenteil: In der Schlussviertelstunde erkämpfte sich der HSC noch zweimal eine Führung. Doch der überragende Kastening behielt die Nerven und sicherte mit dem 29:28 eine Minute vor Schluss den vierten „Recken“-Sieg in Folge.

Tore für die TSV Hannover-Burgdorf: Kastening (10), Böhm (5), Lehnhoff (5/davon 1 Siebenmeter), Häfner, Olsen (je 3), Kalafut (2), Christophersen – Zuschauer: 3720 Zeitstrafen: Hannover 6, Coburg 5 – Nächstes Spiel: Rhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-Burgdorf (Sbd., 19 Uhr).