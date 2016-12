Schon vor dem Spiel erhielt Jens Bürkle am Mittwoch zahlreiche Gratulationen - er war am Montag zum ersten Mal Vater geworden. Und nach dem 29:26 (15:13)-Sieg der TSV Hannover-Burgdorf über den VfL Gummersbach schnaufte der Trainer kräftig durch, bevor er wieder lachte - auch in Vorfreude auf die kleine Pause rund um Weihnachten.