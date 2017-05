Coburg. Es war lange Kampf – und ganz großer Krampf. Und am Ende haben es die Handball-Recken wieder nicht geschafft, ein Spiel zu gewinnen. Wieder waren sie so nah dran, führten mit sechs Toren. Wieder haben sie es vergeigt. Die Katastrophenserie hält an. Die TSV Hannover-Burgdorf hat nun seit 14 Spielen nicht mehr gewonnen. Vom designierten Absteiger HSC 2000 Coburg bringen sie nach dem 27:27 ein Pünktchen mit nach Hause. Freuen konnte sich darüber niemand.

„Wir haben einfach nicht die Ruhe bewahrt, den Vorsprung über die Zeit zu retten“, bemängelte Geschäftsführer Chatton.

Den immensen Siegdruck schleppten die Recken natürlich auch ins Spiel gegen Coburg. Die Abwehr stand zwar relativ stabil, absetzen konnte sich Hannover jedoch zunächst nicht. Bis zum 10:10 (26.) war es eine ausgeglichene Partie. Probleme hatten die Recken mit Coburgs Rückraum. „Nico Büdel und Tom Wetzel haben wir nicht in den Griff bekommen “, sagte Chatton zur Halbzeit . Bis dahin hatte sich sein Team zumindest ein Zwei-Tore-Polsterchen erspielt (13:11).

Nach dem Wechsel sorgte Recken-Ballermann Kai Häfner per Doppelpack für das 15:11. Doch nach den ganzen Erfahrungen der vergangenen Wochen (zuletzt vergeigte Hannover einen Acht-Tore-Vorsprung gegen Leipzig) war das keineswegs beruhigend. Und so robbte sich Coburg wieder auf zwei Tore heran (13:15). Hannover konterte, zog entschlossen auf 20:14 davon (41.). Coburgs Trainer sah sich zur Auszeit gezwungen. Trotzdem erhöhten die Recken auf 23:17. Doch auch dieser vermeintlich sichere Vorsprung geriet wieder in Gefahr. Hannover bekam wie immer die Flatter – und der Gegner Aufwind. Als der Vorsprung auf 25:23 geschrumpft war, wurden die Hände zittrig. Spielmacher Morten Olsen traf nur den Pfosten. Coburgs Till Riehn markierte den 24:25-Anschluss – sieben Minuten vor dem Ende.

Die Recken auch am Ende? Trainer Jens Bürkle nahm die Auszeit. Die Partie wurde zum Krimi. Darauf haben sich Recken mittlerweile trotz haushoher Vorsprünge spezialisiert. Nur dass sie den Fall nie richtig lösen.

Wie gestern. Das 26:24 von Erik Schmidt – brachte nichts. Florian Billek netzte zwei Minuten vor dem Ende zum 26:26. Erneut konterte Schmidt, 27:26. Doch auch diesen Vorsprung konnten die Recken nicht retten. 17 Sekunden vor Ende traf Billek per Siebenmeter zum erneuten Ausgleich. Wie bitter. Gegen Stuttgart hatten die Recken sogar erst in der letzten Sekunde den Ausgleich kassiert.

Gestern hatten sie immerhin noch die Chance, selber den Siegtreffer zu erzielen. Doch der letzte Freiwurf praktisch mit der Schlusssirene fand nicht den Weg ins Tor. Die Recken können einfach nicht mehr gewinnen. Nicht mal beim Letzten.

Partystimmung dagegen in Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen sind nach dem 28:19-Sieg gegen den THW Kiel deutscher Meister, da Verfolger Flensburg in Göppingen überraschend verlor. Die Meisterschale bekamen die Löwen am Abend aber noch nicht überreicht. Das soll nach dem letzten Saisonspiel am 10. Juni gegen die MT Melsungen nachgeholt werden.

Von Simon Lange