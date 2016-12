Drei Tage vor Heiligabend und einen Tag nach Weihnachten kommt es für die „Recken“ noch einmal darauf an. Zwei Heimspiele in der Tui-Arena hat der Handball-Bundesligist vor der Brust. Zwei Heimspiele, die gewonnen werden sollen und auch müssen, wenn es in der weiteren Rückrunde noch richtig spannend werden soll.