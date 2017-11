Ziemer rettet Recken einen Punkt

Hannover. Sonntags-Krimi zur Mittagszeit in der Tui-Arena. Die letzten 65 Sekunden: Erst wirft Mait Patrail den Ausgleich zum 28:28. Dann nimmt Göppingen eine Auszeit für den vermutlich letzten Angriff. Adrian Pfahl rammt sich am Kreis in den Recken Casper Mortensen. Eigentlich ein klares Offensivfoul. Doch die Schiedsrichter entscheiden auf Siebenmeter für Göppingen – 23 Sekunden vor dem Ende. Martin Ziemer pariert mit der linken Hand den Strafwurf von Marcel Schiller.

Auch am späteren Nachwurf hat Ziemer noch die Finger dran. Doch anstatt die Uhr anzuhalten, lassen die Unparteiischen weiterlaufen. Die Recken fabrizieren nur noch einen Verzweiflungswurf. Es bleibt beim Unentschieden. Die Recken können weder lachen noch weinen. Zu unentschieden waren ihre Gefühle.

„Gefühlt ist es ein verlorener Punkt“, meinte Kapitän Kai Häfner. Der erste Punktverlust daheim in dieser Saison. „Uns haben einfach überall ein, zwei Prozent gefehlt. Egal, in welchen Belangen.“

Die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf spielen in der Tui-Arena 28:28 gegen Göppingen - der erste Punktverlust daheim. Zur Bildergalerie

In der ersten Halbzeit mussten 25 Minuten verstreichen, bis die Recken erstmals in Führung gingen (13:12 durch Morten Olsen). Und in der zweiten Hälfte konnten sie trotz mehrfachen Drei-Tore-Vorsprungs nie entscheidend davonziehen. „Da haben wir nicht den richtigen Weg gefunden, das Spiel langsam zu machen“, bemängelte der unzufriedene Trainer Carlos Ortega. „Wir haben verpasst, den Sack zuzumachen“, sah auch Kreisläufer Evgeni Pevnov ein, der selber mit sechs Toren offensiv eine gute Partie ablieferte.

Die Schwachpunkte der Recken lagen in der Defensive, die mit Göppingens variablen Angriff (immer wieder ein siebter Feldspieler) nicht gut klarkam. Viele Strafzeiten in der ersten Hälfte zerstörten den Spielfluss auf beiden Seiten. Mit der ersten Führung schien der Krampf gelöst. Recken-Linksaußen Casper Mortensen fing einen Göppinger Pass am eigenen Kreis in der Luft ab, noch im Rückwärtsfallen schleuderte er den Ball in Richtung leeres Tor. Halb Pass, halb Wurf. Rechtsaußen Timo Kastening war der Schnellste und schnippte den Ball über die Linie zum 14:12. Die Arena war wachgeküsst. Trotzdem blieb es eine enge Kiste. Die Recken patzten einfach viel zu häufig. Bei 19:17 warf Sven-Sören Christophersen aufs leere Tor – doch der Ball landete nur am Pfosten. Zu seiner Entschuldigung: Dem Abwehrchef fehlt die Wurfroutine wegen chronischer Schulterprobleme. Jedoch: Dieses Tor musste er machen. So kam Göppingen immer wieder ran und blieb im Spiel – auch dank der Schiedsrichter, die mehrfach merkwürdige Entscheidungen trafen.

Die Recken sahen jedoch ein, dass sie sich an die eigene Nase packen mussten. „Es lag an uns. Wir waren nicht gut genug heute“, gab Mortensen zu. Ziemer, der mit seinen Paraden am Ende den Punkt festhielt, brachte es auch verbal auf den Punkt: „Wenn man in vielen kleinen Details nicht so da ist, hat man es auch nicht verdient zu gewinnen.“ Viel Zeit, die Fehler zu analysieren bleibt nicht. Donnerstag geht es nach Ludwigshafen.

Recken im Pokal wieder gegen Göppingen

Kurioses Losglück für die Recken: Hannover trifft im Viertelfinale des DHB-Pokals daheim auf den gestrigen Gegner Göppingen. Fußballprofi Stefan Ilsanker (RB Leipzig) hatte das Los gezogen. Die Runde steht am 6. und 7. März an.

„Nur wenige Tage nach unserem Auswärtsspiel in der Liga empfangen wir Göppingen dann zu Hause. Es ist die letzte Hürde vor dem Final-Four, daher freuen wir uns auf ein spannendes Pokalspiel in Hannover“, sagt Geschäftsführer Benjamin Chatton. Trainer Carlos Ortega warnt: „Göppingen hat gerade bewiesen, dass sie eine sehr gute Mannschaft haben.“

Vergangene Saison trafen die Recken schon im Achtelfinale auf Göppingen. Im Oktober 2016 gab’s einen deutlichen 30:20-Erfolg. Im Viertelfinale kam dann das Aus gegen Leipzig.

Von Simon Lange