21:8! Dieser Waspo-Sieg ist Real

Hannover. Als Julian Real aus dem Becken kletterte, steuerte er direkt Richtung Frau und Kind. Der zweieinhalb Wochen alte Jakob hatte vom Spiel nicht viel mitbekommen. Friedlich, die Mütze tief im Gesicht, verschlief er im Kinderwagen am Beckenrand den 21:8-Sieg von Waspo 98 gegen den ASC Duisburg. Sein Premieren-Besuch mit Mama Bianca gab Papa Real zusätzlich Kraft gegen sein Ex-Team. Waspo siegte mit realer Baby-Power und demütigte den (ehemaligen) Erzrivalen!

„Ich habe mich natürlich gefreut, dass Jakob dabei war“, sagte der „Spieler des Tages“ Real und blieb bescheiden. Standen doch seine ehemaligen Teamkameraden aus Duisburg beim Bierchen um ihn herum. Auch Trainer Karsten Seehafer verkniff sich die üblichen Sticheleien. Zu hoch der Sieg, zu deutlich die Überlegenheit gegen den deutschen Meister von 2013. Für die Saison 2017/18 gilt: Der ehemals große Amateur SC Duisburg ist kein Gegner mehr – zumindest nicht für das Wasserball-Starensemble von Waspo 98.

„Duisburg fängt sich gerade und muss sich neu aufbauen. Da gibt es mal gute und mal schlechte Spiele. Heute war ein eher schlechtes Spiel“, zeigte Seehafer Verständnis. Dabei ist Waspo nicht ganz unschuldig an der Negativ-Entwicklung der Rheinländer. Im Sommer lotsten Seehafer und Club-Chef Bernd Seidensticker die Nationalspieler Julian Real und Moritz Schenkel nach Hannover. Da bleiben nur Dennis Eidner, Paul Schüler und Torjäger Jan Bakulo als Stützen. Ex-White-Shark Bakulo netzte am Sonnabend im Stadionbad viermal für den ASC ein, an der deftigen Pleite konnte aber auch er nichts ändern.

4:1 ging Waspo in Führung, 5:3 stand es nach dem ersten Viertel – Julian Real warf selber drei Tore und bereitete eins vor. Im zweiten Abschnitt zog Waspo auf 11:5 davon. Das Spiel war entschieden. Ballermann Aleksandar Radovic erzielte drei Tore hintereinander, der Star aus Montenegro kam insgesamt auf sechs Treffer.

Nach dem Wechsel spielte Waspo noch konzentrierter – und bei Duisburg ging überhaupt nichts mehr. Mit 5:0 und 5:3 gingen die letzten Viertel an Hannover. Torwart Moritz Schenkel hatte trotz teilweiser Unterbeschäftigung seine Freude gegen sein Ex-Team: „Hat Spaß gemacht“, sagte er knapp.

Waspo bleibt ungeschlagen Tabellenführer vor Rekordmeister Spandau und ist warmgespielt für den heißen Hit am Mittwoch (18.30 Uhr) im Stadionbad in der Champions League gegen Top-Team Jug Dubrovnik. „Das war die Pflicht, die Grundlage für Mittwoch ist da. Streckenweise heute gut und trotzdem Luft nach oben“, bilanzierte Seehafer.

Waspo-Tore: Radovic 6, Real 3, Seculic 3, Corusic 3, Winkelhorst 2, Estrany, Bukowski, Tkac. Brguljan je 1.

Die White Sharks aus Hannover verlieren derweil immer weiter. Gestern Abend im Stadionbad gab es ein knappes 7:10 (3:3; 1:2; 2:3; 1:2) gegen Bayer Uerdingen. Die Sharks bleiben punktlos Achter und Letzter in der Hauptrunde A. Uerdingen setzte sich mit nun vier Zählern auf Platz sechs ab. Sharks-Tore: Moog 2, Hüppe 2, M. Götz 2, Moog 1.

Von Simon Lange