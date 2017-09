2144 Athleten beim 16. Lehrter Abend-City-Lauf

Leichtathletik. An Lehrte hat kaum ein Weg vorbeigeführt. Nicht für die rund 2000 vorangemeldeten Athleten, nicht für die rund 250 spontanen Nachmelder und auch nicht für die zahllosen Zuschauer. Die 16. Auflage des Lehrter Abend-City-Laufes hat die Massen in die Innenstadt gezogen. „Wir hatten perfektes Laufwetter und ein tolles Publikum, das jeden angefeuert hat“, freute sich Pressesprecherin Frauke Wolfsturm. Das neue Organisationsteam, das den Vater und Gründer der Veranstalter, Jürgen Teiwes, beerbt hat, konnte mit der Feuertaufe zufrieden sein.

„Es war wieder ein toller Lauf, fast wie immer, auch wenn Herr Teiwes doch etwas gefehlt hat“, sagte Ulrike Wendt, und die Athletin von Hannover 96 kann es beurteilen: „Ich habe nicht mitgezählt, aber so einige Siege habe ich hier schon errungen.“ In diesem Jahr kam wieder einer dazu. Auf der Vier-Kilometer-Strecke hatte sie sich im Vorjahr noch deutlich der Äthiopierin Sintayehu Kibebo geschlagen geben müssen. In diesem Jahr gehörte der Lauf wieder den Amateuren, und der Sieg Wendt. In 14:23 Minuten entschied sie das Duell gegen die U-18-Läuferin Sophie Kretschmer (15:27/Aschersleben) wie schon vor einem Jahr für sich. Vereinskollege Tobias Ehlers (13:19) holte sich den Sieg bei den Männern. U-18-Läufer Philipp Tabert (VfL Eintracht Hannover) stellte mit seinen 14:16 Minuten einen Streckenrekord für seine Altersklasse auf.

Zum sportlichen Höhepunkt wurde allerdings der Zehn-Kilometer-Lauf. Auch wenn die Spannung schon nach den ersten von fünf Runden durch die City raus war: Haftom Weldaj (TSV Pattensen) hatte sich schnell vom Rest des Feldes abgesetzt und bekam nur bei den Überrundungen Gesellschaft. Nach 31:05 Minuten kam Weldaj im Ziel an und wurde damit zum Wiederholungstäter. Schon im Vorjahr hatte er gewonnen – diesmal in Streckenrekordzeit. „Haftom war sechs Sekunden schneller als der Braunschweiger Florian Pehrs vor zwei Jahren“, lobte Moderator Reiner Dismer die Leistung.

Frauen-Siegerin Gwendolyn Mewes ist beileibe keine Unbekannte in Lehrte. Vor drei Jahren lag die Läuferin des LAC Langenhagen letztmals an der Spitze in Lehrte. Und das hatte besonders ihren nun neunjährigen Sohn Flynn gefreut. Denn die Prämie für den Sieg im Hauptrennen ist ein Freiflug mit Turkish Airlines. „Damals sind wir auf die Malediven geflogen“, berichtete die Mutter. „Und jetzt hat Flynn sofort gesagt, dass er wieder dahin möchte.“ Der Familienrat tagt noch. Ihren Sieg in 37:06 Minuten lief sie vor Lisa Huwatschek (40:10/Poggenhagen) locker nach Hause.

Ein kleines Kunststück vollbrachte Mandy Krause vom Post SV Lehrte. Wie im Vorjahr war sie erneut die beste Lehrterin und bekam dafür abermals die ausgelobte 200-Euro-Prämie der Sparkasse. Und auch ihre Laufzeit von 41:16 Minuten aus dem Vorjahr wiederholte sie auf die Sekunde genau. Schnellster Lehrter war Marc Wilhelms vom Lehrter SV. Der Feuerwehrmann kam nach 37:51 Minuten im Ziel an und strich ebenso seine Prämie ein – immerhin ein Stundenlohn von 317 Euro.

Ergebnisse – 2 km, Jungen, U 6: 1. Tim Wiederhold 14:04, 2. Helge Schlei (beide Lehrter SV) 14:15, 3. Finn Beulke (Post SV Lehrte) 15:17; U 8: 1. Jonathan Czop (MTV Rethmar) 8:57, 3. Julius Reck (Grundschule Immensen) 9:23, 4. Luke Jean Krositz (Grundschule Arpke) 9:26, 5. Jamie Koch (Albert-Schweitzer-Schule) 9:37, 6. Alexander Haertel (Aueschule) 9:39; U 10: 1. Konstantin Kellner (St.-Bernward-Schule) 7:54, 2. Ole Heuer 8:22, 3. Nico Pasche (beide Albert-Schweitzer-Schule) 8:29, 4. Jarne Kühn (Grundschule Arpke) 8:43, 6. Michel König (Aueschule) 8:44; U 12: 1. Mika Hänies (TSV Burgdorf) 7:55, 2. Mika Kühn (ohne Verein) 8:05, 3. Jan Badego (Albert-Schweitzer-Schule) 8:20, 4. Simon Berthel 8:28, 5. Levi Jante Rossol (beide Gymnasium Lehrte) 8:29, 6. Ercan Sendur (Realschule Lehrte) 8:31; U 14: 1. Denis Weber 6:52, 2. Philiph Schulz 6:58, 3. Alexander Weber (alle LSV) 7:43, 4. Nils Thomas (Gymnasium Lehrte) 8:19, 5. Noah Nustede (LSV) 8:23, 6. Jonas Berthel (Gymnasium Lehrte) 8:26; U 16: 1. Moritz Brüning (Staßfurt) 7:23, 2. Nico Spehlich (Gymnasium Lehrte) 7:29, 3. Lauris Lenz (Ahlten) 7:36; U 18: 1. Benyamin Ebrahimi (Hauptschule Lehrte) 7:15; U 20: 1. Michael Kaufhold (RGF Lehrte/Sehnde) 6:57; Männer: 1. Erik Scheithauer (ohne Verein) 6:58; Mädchen, U 6: 1. Zoe Oestreich (Post SV) 12:47, 2. Alyssa Cheesman (LSV) 13:00; U 8: 1. Tekla Kaminska (Grundschule an der Masch) 9:38, 2. Greta König (Aueschule) 9:54, 3. Nanouk Nustede 9:55, 4. Alina Bolea (beide St.-Bernward) 9:55, 5. Mieke Haase (Grundschule an der Masch) 10:53, 6. Insa Stade (St.-Bernward) 10:56; U 10: 1. Miray Sönmerz (Albert-Schweitzer-Schule) 9:02, 2. Sofie Lorenz (Aueschule) 9:04, 3. Baja Lüttich (TVE Sehnde) 9:18, 4. Natalie Kozloska (Albert-Schweitzer-Schule) 9:24, 5. Lenny Rust 9:17, 6. Laura Hartmann (beide St.-Bernward) 9:29; U 12: 1. Friedericke Nerjes (Gymnasium Lehrte) 8:31, 2. Nuri Nustede (LSV) 8:36, 3. Lenie Reiß (Gymnasium Lehrte) 8:46, 4. Stella Sophie Gebauer (8:48), 5. Gesa Lüders 8:55, 6. Pauline Klußmann (alle Bürgerschützen Lehrte) 8:57; U 14: 1. Emma Langer (LSV) 7:39, 2. Lasse Görlitz (ohne Verein) 8:44, 3. Sina Falk 9:00, 5. Leandra John 9:24, 6. Marie Wilkening (alle Gymnasium Lehrte) 9:27; U 16: 1. Hannah Brockmüller (Burgdorf) 8:14, 2. Lucie Kolbe (Staßfurt) 9:33, 3. Sarah Wilkening 9:49; U 18: 1. Laura Prüß (beide Ev. Jugend Lehrte) 10:55, U 20: 1. Lea Bähnisch (Staßfurt) 9:50; Frauen: 1. Julia Nustede (Lehrte) 8:36

4 km, Männer: 1. (1. M 20) Tobias Ehlers (Hannover 96) 13:18, 2. (2. M 20) Tobias Köther (LSV) 13:43, 5. (1. U 20) Cedric Zänger (TSV Burgdorf) 14:59, 6. (3. M 20) Leon Schönefeld (Klinikum Wahrendorff) 15:02, 7. (1. M 45) Sven Förster (Langenhagen) 15:05, 8. (1. M 35) Marcel Wendt (Klinikum Wahrendorff) 15:14, 9. (2. U 18) Nils Wattenberg (LSV) 15:16, 10. (2. U 20) Maurice Schelletter (Jugendhaus Nord) 15:55; Frauen: 1. (1. W 30) Ulrike Wendt (Hannover 96) 14:22, 3. (1. U 16) Kim Janitzki 17:39, 4. (2. U 18) Marieke Steebeck (beide TVE Sehnde) 17:39, 7. (1. W 45) Alexandra Bartels (TSV Burgdorf) 18:01, 8. (1. W 20) Christina Jancke (LSV) 18:14, 9. (3. U 18) Yara Steenbeck (TVE Sehnde) 18:24, 10. (1. U 12) Greta Jacob (MTV Rethmar) 18:32

10 km, Männer: 4. (3. M 20) Tobias Seitz (Laufsport Saukel) 33:37, 5. (1. M 30) Andreas Solter (LAC Langenhagen) 35:02, 8. (1. M 40) Kai Bielmann (Burgdorf) 35:45, 9. (1. U 20) Awet Silomun (AWO Lehrte) 36:33; Frauen: 1. (1. W 30) Gwendolyn Mewes (LAC) 37:05, 3. (1. W 40) Elke Berend (ohne Verein) 40:46, 4. (2. W 30) Mandy Krause (Post SV) 41:16, 9. (1. W 55) Hannelore Lyda (LAC) 45:58

Von Matthias Abromeit