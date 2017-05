Motorsport. Mit der Magnesium-Calcium-Getränkemischung in der Hand dürfte es ziemlich schwer gewesen sein, die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen. Dafür dürfte ihm in diesem Moment das eine oder andere Schimpfwort über die Lippen gegangen sein: Auf dem Bildschirm in der Box hat Marcel Belka verfolgen müssen, wie der Porsche GT 3 Cup seines Teams beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring früh den Abgang machte – ohne dass der Lehrter einmal im Auto gesessen hatte. Nach nur anderthalb Stunden und

24 Runden in der Grünen Hölle ist für die vierköpfige Riege mit dem schönen Namen „rent2Drive-Familia-racing“ Schluss gewesen.

„Es ist nicht ganz so verlaufen, wie wir uns das gewünscht hatten“, fasste der 26-Jährige nüchtern seinen Saisonabschluss hinter dem Steuer zusammen. „Aber das kann passieren. Wir sind nicht die Einzigen gewesen, die das Rennen nicht beendet haben.“ Lediglich drei Runden hatte Belka bei den beiden Qualifying-Sessions im Porsche Platz nehmen können. Von Platz drei der Klasse SP 6 (Tourenwagen bis 3500 ccm) ging es für sein Team auf die Strecke, auf die ersten Meter des Rennens hatte er zugunsten von Jörg Wiskirchen (Euskirchen) verzichtet, der das Steuer später an Bernd Kleeschulte (Büren) übergab. Belka sollte das Auto in die Dämmerung fahren, wenige Augenblicke später hätte er sich seinen Rennanzug angezogen, doch den konnte er getrost auslassen.

In der Anfahrt des Flughafenplatzes der 24 Kilometer langen Strecke passierte es: Kleeschulte wollte in seiner zweiten Runde den überrundeten Mercedes-Benz C 230 des Teams „AutoArenA Motorsport“ in einem schnellen Rechtsknick mit etwa 150 Stundenkilometern überholen, geriet auf den Curb (Randstein), verlor die Kontrolle über das Auto und landete im Reifenstapel. Während sich der Mercedes-Fahrer vier Rippen brach, kam Belkas Teamkollege mit einem Schleudertrauma davon – das Rennen war gleichwohl für beide beendet.

„Berührt haben sich die beiden Fahrzeuge wohl nicht. Es war in jedem Fall ein riskantes Manöver. Der Mercedes-Fahrer sagte hinterher, dass er nicht damit gerechnet habe, dass ihn an dieser Stelle jemand überholen würde“, sagte Belka. Im Prinzip sei es ein Fahrfehler des Teamkollegen gewesen, bitter und ärgerlich sei es gewesen. „Man schaut ungläubig auf den Fernseher, dann guckt man zweimal hin, aber es war schnell klar, dass das unser Auto gewesen ist. In diesem Moment gehen alle Vorbereitungen, alle Hoffnungen den Bach runter.“

Wie geht es nach dem abrupten Ende jetzt weiter für Marcel Belka? „Das steht in den Sternen“, sagte er am Tag nach dem Wettbewerb. „Das Rennen sollte eigentlich mein Saisonabschluss sein, die finanziellen Mittel sind in jedem Fall aufgebraucht, aber vielleicht kommt mir das Team ja entgegen.“

Von Christoph Hage