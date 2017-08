350 Starter bei den Fröschen am Meer

Leichtathletik. Die 37. Auflage des Steinhuder-Meer-Laufes lockt wieder die Renner ans Meer. Von Rüsselsheim bis Lübeck reicht die Liste der Vorangemeldeten. 350 Läufer sollen am Sonntag das Ziel auf dem Platz des TSV Poggenhagen erreichen. Einer wird aber fehlen. Carsten Schmidt hat sich nach vielen Jahren als Cheforganisator zurückgezogen. Der Vorstand um Hartmut Strecker und Verena Zunke hat übernommen. Und auch Schmidts Ehefrau Petra ist als Pressesprecherin im Boot.

Drei Rennen, ein Start – so lautet in Poggenhagen die Devise. „Sportlich haben wir nichts verändert“, sagt Petra Schmidt. Mangels Interesse wurde der Kinderlauf schon im vergangenen Jahr gestrichen. Die Felder über fünf und zehn Kilometer sowie im Halbmarathon starten um 10 Uhr gemeinsam in der Dewitz-von-Woyna-Straße. Nach der Runde um Poggenhagen führt der Weg der Fünf-Kilometer-Strecke wieder zurück zum TSV-Platz, die Zehner drehen erst später um. Nur die Halbmarathonis bekommen auch den Namensgeber, das Steinhuder Meer, zu Gesicht. Für sie, die mit knapp der Hälfte aller Voranmelder das Gros der Teilnehmer stellen, liegt der Wendepunkt auf der Steinhuder Badeinsel.

Ein kurzes Verschnaufen mit Badepause ist aber sicher bei keinem angedacht. Die Jagd nach Minuten, Sekunden und Bestzeiten hat absoluten Vorrang. Über einen Abstecher bis an den Rand des Wunstorfer Moores geht es die letzten sechs Kilometer bis zum Ziel wieder bergauf – jedenfalls für Poggenhagener Verhältnisse. 17 Höhenmeter sind dabei dann zu erklimmen.

Favoriten sind noch kaum auszumachen. Denn wie bei den meisten Läufen der Region haben auch in Poggenhagen die Organisatoren mit der Spontaneität der Läufer zu kämpfen. „Wir hatten schon immer 100 und mehr Nachmelder“, sagt Schmidt. Dass die Wetterprognose für Läufer mit 20 Grad Celsius und heiterer Bewölkung ideal ist, dürfte das Meldeergebnis noch erhöhen. Dass an diesem Super-Lauf-Wochenende mit Veranstaltungen am Freitag in Lehrte sowie am Sonnabend in Barsinghausen und Hannover die Konkurrenz groß ist, stört dagegen kaum. „Unsere Teilnehmer kamen schon immer zumeist aus der direkten Nachbarschaft“, weiß Schmidt. Und nicht wenige der guten Renner nehmen auch zwei oder manche drei Läufe an einem Wochenende auf sich.

Groß wird in Poggenhagen abermals der Service für die ­Läufer geschrieben. Voranmeldungen sind über die Homepage des TSV auf tsv-poggenhagen1946.de noch bis Sonnabend, 18 Uhr, möglich. Und am Sonntag werden auf dem Platz der Frösche Nachmeldungen sogar noch bis 30 Minuten vor dem Start angenommen.

Von Matthias Abromeit