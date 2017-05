Leichtathletik. Konfirmationen, andere Familienfeiern und Auswahltrainings haben Andreas Liedtke einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht – aber nur einen wirklich kleinen. „Okay, wir hatten rund 100 Läufer weniger im Ziel als im Vorjahr, aber ich bin mit den 448 aus diesem Jahr vollends zufrieden“, sagte Cheforganisator Liedtke. Die 20. Auflage des Isernhagener Volkslaufs mobilisierte dennoch die Renner der Region.

Nach den Läufen der Kinder und Jugendlichen wurde es voll auf dem Platz Auf der Heide. 128 Athleten gingen im Fünf-Kilometer-Rennen an den Start, nochmals 148 über die Zehn-Kilometer-Distanz. Dass diese zwar gleichzeitig – aber an verschiedenen Orten – gestartet wurden, hatte Liedtke fast im Minutentakt durchgesagt. Nur einige wenige hörten wohl nicht zu. So mussten sie vom Sportplatz und dem Zehner-Start noch fix zur Straße vor dem Platz eilen und ihrem Fünfer-Feld hinterherhasten. „Das waren aber wirklich nur ganz wenige“, versicherte Liedtke.

Hinterherlaufen war dagegen für Ulrike Wendt ein Fremdwort. Die Hannoveranerin rannte im Fünf-Kilometer-Feld von Beginn an vorneweg. Fast gelang ihr sogar das Kunststück, nicht nur die Frauen-Wertung zu gewinnen, sondern gleich die Gesamtwertung. Einzig ihr Vereinskollege von Hannover 96, Jonas Krüger, vermasselte ihr dies. Er gewann in 17:32 Minuten. Doch dann kam nach 18:06 Minuten schon Wendt zusammen mit dem zweiten Mann, Jan Köhler aus Hannover. Ihre Frauen-Konkurrenz hatte Wendt dagegen um Längen distanziert. Die zweitplatzierte Denise Posegga (Eintracht Hannover/19:55) brauchte 1:49 Minuten länger. Lokalmatadorin Katrin Oberpottkamp vom Reit- und Fahrverein Isenhagen lief nach 20:17 Minuten als Nummer drei ein.

Kaum anders sah es im Zehn-Kilometer-Rennen aus. Zwei dominierten ihre Felder fast nach Belieben. Der Neu-Hannoveraner Christian Looschen, noch im Trikot seines Heimatvereins BV Garrel, drehte die Runde durch die Feldmark in 33:46 Minuten. Da konnte keiner folgen. Auch der Hannoveraner Steffen Lang (34:37) und Andreas Solter nicht. Der Langenhagener vom LAC sicherte sich in 35:11 Minuten aber Rang drei.

Und dann war da auch noch Gwendolyn Mewes vom LAC. Unter 40 Minuten für zehn Kilometer sind im Frauen-Feld stets herausragend. Mewes Zeit war sogar sehr herausragend. 38:49 Minuten lautete ihre Endzeit. Und das bedeuteten 2:50 Minuten Vorsprung auf die Hannoveranerin Andrea Süßmann. Das Tempo kam auch Organisator Liedtke sehr entgegen. Denn so waren alle rechtzeitig wieder im Ziel, er konnte für das Abbauen sorgen und warten, bis sich der Platz des TSV Isernhagen ein weiteres Mal füllte. Diesmal mit den 96-Fußball-Fans, die den Aufstieg ihres Lieblingsteams feiern wollten und durften.

Von Matthias Abromeit