Wennigsen. Das größte Lob für den Wennigser Cruisinglauf bei Nacht kam aus berufenem Mund. Und Gwendolyn Mewes vom LAC Langenhagen hatte nicht nur den glücksgeprägten Blick der Schnellsten. Als Seriensiegerin bei fast allen Läufen der Region zählt ihr Urteil. „Das ist der schönste Lauf in Hannovers Umland. Von der Stimmung kommt er schon fast an den Sportscheck-Nachtlauf von Hannover heran“, sagte Mewes. Und jener spielt mit seinen vielen Tausend Teilnehmern und dem potenten Sponsor in einer ganz anderen Liga. „In Wennigsen war einfach genial, dass überall Leute waren, die jeden anfeuerten. Da waren Bands an der Strecke, die live spielten – einfach eine tolle Atmosphäre“, meinte Mewes. Kaum einer der rund 700 Teilnehmer sah das anders. Dabei musste Vielstarterin Mewes bei ihrem zweiten von insgesamt drei Starts an diesem Wochenende richtig kämpfen.

Denn mit Antonia Schiel vom TSV Wennigsen hatte sie ernsthafte Konkurrenz. Schon beim Springer Deister-Lauf im April war Schiel eine der wenigen, die Mewes Paroli bieten konnte. Damals lag sie nur um wenige Sekunden hinter ihr. Auch in Wennigsen war es bei Schiels Heimrennen wieder so. Mewes musste ihre Vorjahressiegerzeit von 38:07 Minuten deutlich toppen, um in 37:02 nun wieder als Erste im Ziel einzulaufen. Schiel (38:13) lag ihr lange im Nacken. „Laut Trainingsplan hatte ich für Wennigsen aber ohnehin einen schnellen Lauf vorgesehen“, sagte die Siegerin.

Mit ihrer Zeit lag Mewes sogar in der Gesamtwertung auf Rang sieben und musste nur sechs Männern den Vortritt lassen. Haftom Weldaj vom TSV Pattensen gehörte dazu. Der Vorjahressieger wiederholte seinen Triumph. Er war nach seiner mehrmonatigen Verletzungspause und den leichten Erfolgen in Wennigsen und Hannover-Döhren nun fast wieder der Alte. In 32:30 Minuten ließ er dem zweitplatzierten Raoul Jankowski (Hannover/33:08) keine Chancen. „Haftom Weldaj hat bei der Siegerehrung richtig gestrahlt. Der war überaus glücklich“, ließ sich Chef-Organisatorin Heike Zündorf von der Freude des Siegers anstecken. Als Fünfter konnte auch Jörg Kleinholz-Mewes, Schulzweigleiter der Barsinghäuser Goetheschule und Ehemann der Siegerin, in den allgemeinen Jubelgesang mit einstimmen. Er brauchte 36:13 Minuten für die vier Runden durch die Wennig­ser City bei Nacht.

Noch vor Sonnenuntergang hatten die Renner im Fünf-Kilometer-Feld ihre zwei Runden gedreht. Für den Egestorfer René Menzel wurden die zum Triumphzug. In 15:46 Minuten zeigte er eine Klasseleistung und hängte sowohl den Barsinghäuser Lukas Schendel (17:48), der Zweiter und U-16-Sieger wurde, sowie Patrick Rockstroh (SG Bredenbeck/17:54) klar ab. Diese beiden hatten wiederum fast eine Minute Vorsprung auf den Rest des Feldes. Den Triumph im Hause Menzel konnte Mutter Anja Menzel (SG Bredenbeck) komplettieren. Die W-50-Seniorin musste sich in 21:21 Minuten nur der 17 Jahre jüngeren Elisabeth Kemper (TSV Kirchdorf/20:05) geschlagen geben.

Und auch das ließ Zündorf jubeln. „Die drei Hauptläufe über ein, zwei und vier Runden waren von der Stimmung her so großartig – obwohl uns durch die Absage von zwei Kindergärten und zwei Grundschulen rund 250 Teilnehmer und damit auch die Eltern als Zuschauer fehlten“, meinte Zündorf. Die Absagen hatten einzig den Grund, dass langfristig schon andere Aktivitäten geplant waren. Nach diesem Abend dürften alle wissen, dass das Fernbleiben ein Fehler war. „Der Lauf und das Rahmenprogramm sind jedenfalls in Wennigsen angekommen“, meinte die Chef-Organisatorin.

Von Matthias Abromeit