Handball. Ernüchterung herrscht bei den A-Junioren der TSV Burgdorf. Die Auestädter haben sich bereits im ersten Halbfinale der deutschen Meisterschaft um alle Endspielchancen gebracht. Mit einer deftigen 17:32 (9:16)-Niederlage kehrte die Riege von Trainer Roi Sánchez von der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, dem Bundesliga-Nachwuchs der HSG Wetzlar, zurück.

„Wir hatten einige Totalausfälle in unseren Reihen, Wetzlar hat uns überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen“, sagte der enttäuschte Coach. Egal, was er seiner Mannschaft mit auf den Weg gab, der Gastgeber hatte seine Hausaufgaben hervorragend erledigt und war gedanklich stets einen Schritt voraus. Zwar traf Vincent Büchner schnell zum 1:0 für seine Farben, doch danach lief so gut wie nichts zusammen. Die Burgdorfer machten insbesondere im Angriff zu viele Fehler und leisteten sich unnötige Ballverluste, die die Gastgeber immer wieder zu schnellen Gegenstößen einluden. Sechs Treffer gelangen so der HSG allein im ersten Durchgang.

Sánchez versuchte viel, unterbrach das Spiel schon nach 18 Minuten mit der zweiten Auszeit – da lag seine Sieben bereits mit 4:11 zurück. Der Abstand hielt bis zur Pause.

Wer nun glaubte, die Burgdorfer würden im zweiten Durchgang ihr anderes Gesicht zeigen, wurde enttäuscht. Weiterhin schienen die Gäste Blei in den Beinen zu haben, die Offensive fand keine Mittel gegen die spritziger wirkende HSG-Abwehr. Selten zu überwinden war zudem Wetzlars Nationaltorwart Till Klimpke, dem mehr als 20 Paraden glückten. Bei der TSV wurde der verletzte Abwehrorganisator Joshua Thiele erneut schmerzlich vermisst. Zu oft kamen die Hausherren fast ohne Gegenwehr frei zum Abschluss. Zwar wehrten die TSV-Keeper Jonas Wilde und Felix Wehrlein insgesamt drei Siebenmeter ab, ansonsten standen sie aber klar im Schatten ihres Gegenübers. Bestnoten verdienten sich die B-Junioren Finnian Lutze, der dreimal traf, und Petar Juric, der 60 Minuten als Thiele-Ersatz am Kreis durchspielte.

„Schade, dass wir unsere schwächste Saisonleistung ausgerechnet im Halbfinale abliefern“, sagte Sánchez. Eine einzige Enttäuschung sei der Spielverlauf für Malte Donker gewesen. „Es hat nichts von dem geklappt, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte der Kapitän, der jetzt wenigstens das Rückspiel am Sonntag siegreich gestalten will.

Wilde, Wernlein - Donker (4), Büchner (4/1), Lutze (3), Diebel, Juric (je 2), Wetzker, Weiß (je 1), Mävers, Foltyn, Krenke, Machate, Range

Die Burgdorfer B-Junioren haben das letzte Viertelfinalspiel beim SC Magdeburg mit 27:30 (12:16) verloren. Die Begegnung war bedeutungslos geworden, weil sich die SG Flensburg/Handewitt bereits tags zuvor den Halbfinaleinzug mit einem Erfolg gegen den SCM gesichert hatte. „Wir haben uns mit einer guten Leistung aus dem Wettbewerb verabschiedet“, sagte Trainer Carsten Schröter. Die Tore für die Burgdorfer erzielten Alessandro Aiello (7), Martin Hanne (6), Koray Ayar, Luca Born, Thorben Borcholte (je 3), Christoph Holletzek (2), Niklas Dreher, Lukas Krüger und Luca Eckelmann.

Von Volker Klein