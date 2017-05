Aligse. Die Würfel sind gefallen. Die Sportfreunde Aligse ziehen sich aus der 2. Bundesliga Nord zurück, wollen sich eine Etage tiefer neu erfinden und für die Zukunft wappnen. Und auch wenn in den vergangenen Monaten vieles auf diesen drastischen Schritt hindeutete, die Entscheidung ist dennoch ein Schock für viele Volleyball-Fans in und um Hannover.„Das Herz sagt ja, der Verstand sagt nein“, fasst Aligses Trainer Harald Thiele zusammen.

Wie ist die Saison für die SFA gelaufen?

Die dritte Saison in der 2. Liga ist mit Abstand die schlechteste gewesen. Trotz nur neun Punkten in der Rückrunde und insgesamt 29 Zählern hatten die Aligser den Klassenerhalt nur mit Ach und Krach geschafft.

Was waren die Gründe, die gegen eine Meldung in der zweiten Liga gesprochen haben?

Mehr Spiele, mehr Kilometer – mehr Stress. Zudem fehlt den Aligsern nach dem Abgang von Stefan Drews ein Trainer mit der für die 2. Liga nötigen A-Lizenz. Zusammen mit den Strafen für fehlende Jugendmannschaften hätte dies eine Entschädigung für die VBL nach sich gezogen, deren Auflagen laut Thiele ohnehin immer größer würden. Dann wird das Orga-Team, das im ersten Zweitliga-Jahr noch aus sieben Personen bestand, im Sommer noch einmal kleiner werden – zu viel Arbeit wäre auf wenigen Schultern verteilt gewesen.

Was sind die Gründe, die für die 3. Liga sprechen?

Weniger Spiele (in der 3. Liga sind es voraussichtlich zehn statt 14 Teams), weniger Kilometer – mehr Spaß und eine bessere Umgebung, um eine Perspektive für die Zukunft zu bekommen. „Die Gefahr ist nicht so groß, dass wir eine zum Abstieg verurteilte Mannschaft haben“, sagt Thiele.

Welche Rolle spielte bei allen Überlegungen das Geld?

Keine. „Das würde nur eine Rolle spielen, wenn wir in der 2. Liga geblieben wären und die Strafen für fehlenden A-Trainer und Jugendmannschaften zahlen müssten“, betont der SFA-Trainer. Der Etat von derzeit knapp 70 000 Euro soll auch in der 3. Liga erhalten bleiben. „Wenn wir etwas Neues aufbauen wollen, wäre ein ähnlicher Etat denkbar“, sagt Thiele.

Wer ist der Nutznießer des Aligser Rückzuges?

Nachbar USC Braunschweig, der die Saison mit nur einem Punkt weniger auf dem ersten Abstiegsplatz beendet hat, nun aber in der 2. Liga bleiben darf – sofern ihr Antrag von der Volleyball-Bundesliga (VBL) angenommen wird.

Wie sieht der Kader für die nächste Saison aus?

Alexander Brem, Jan-Eyk Mach, Tom Hentschel und Michael Wiechmann werden die SFA verlassen. Fragezeichen stehen noch hinter Bastiaan Göppert, der sich beruflich voraussichtlich verändern wird, und Sebastian Melzer, der nach einer Knochenabsplitterung in einem Rückenwirbel womöglich seine Laufbahn beendet. „Mit den beiden Fragezeichen sind es zwölf Spieler“, sagt Thiele. „13, 14 können es sein, es sind also noch Plätze frei.“

Gibt es schon Neuzugänge?

Ja, die gibt es. Und die beiden Talente stehen sinnbildlich für den Aligser Weg, den sie womöglich schon bald nicht mehr alleine bestreiten werden. Mit Robin Battermann kommt ein 17-jähriger Zuspieler von der VSG Hannover, mit Alexander Franz ein 19-jähriger Libero von der GfL Hannover. „In der 3. Liga ist es leichter, junge Spieler einzubauen. Und jetzt ist es soweit, jetzt können sie die Plattform nutzen“, sagt Thiele, der noch an zwei weiteren Talente dran ist.

Stimmen die Gerüchte, dass die SF Aligse mit der VSG Hannover und der GfL Hannover fusionieren wollen?

Zum Teil, ganz so weit ist es noch lange nicht. Was stimmt, ist, dass es viele Gespräche zwischen den drei Vereinen gegeben hat. „Das ging von uns aus“, sagt Thiele. Es ginge um eine intensive Zusammenarbeit, die in einer Fusion enden könnte. „Noch nie haben die Verantwortlichen der betreffenden Herrenmannschaften so oft miteinander gesprochen wie in den vergangenen sechs Monaten. Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Thiele.

Wie schwer ist den Sportfreunden Aligse die Entscheidung des Rückzuges gefallen?

Sie haben es sich nicht einfach gemacht. „Ich werde sicherlich noch ein wenig daran knabbern müssen“, sagt Thiele, „aber gerade die letzten Gespräche mit der VSG und der GfL haben eine neue Perspektive aufgezeigt, und insofern sind die Tränen versiegt. Der Blick geht nach vorn.“

Von Christoph Hage