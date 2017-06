Hannover. Es ist eine sportliche Erfolgsgeschichte, die etwas im Verborgenen blüht. Vor zehn Jahren gab es die Premiere des Wasserstadt-Triathlons im Westen Hannovers und dem angrenzenden Calenberger Land. Bei dieser Veranstaltung machen keine Weltmeister mit wie beim Maschsee-Triathlon in den Neunzigerjahren. Zudem verzichten Cheforganisator Peter Augath und seine Mitstreiter auf großflächige Werbung. Dennoch ist der Wasserstadt-Triathlon unter den Ausdauerdreikämpfern, die zuerst schwimmen, dann Rad fahren und zum Schluss laufen, gefragt und beliebt. Davon zeugen rund 1750 Startzusagen für die 11. Auflage am Wochenende – so viele wie noch nie. Wir geben mit den folgenden Fragen und Antworten Informationen zu diesem Wettkampf und seinen Besonderheiten.

Wie viele Kilometer müssen die Teilnehmer zurücklegen?

Der Wasserstadt-Triathlon hat eine sehr breite Angebotspalette. Sonnabend gibt es nur Rennen auf der Sprintdistanz – das heißt 750 Meter schwimmen, 20 Kilometer Rad fahren und 5 Kilometer laufen. Allein 1000 Starter wollen dort mitmachen. „Wir mussten zusätzliche Radständer für die Wechselzone ordern“, sagte Augath. Am Sonntag stehen die Mitteldistanz (1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Rad fahren, 21,1 Kilometer Laufen) und die lange Strecke (3,8/180/42,195) auf dem Programm.

Darf jeder mitmachen?

Auf der Spintdistanz gibt es ein Mindestalter von 16 Jahren. Auf den längeren Distanzen müssen die Starter mindestens 20 Jahre alt sein. Zudem brauchen die Sportler einen Startpass der Deutschen Triathlon-Union oder müssen alternativ eine Tageslizenz (Preis ab 3 Euro) erwerben.

Wo befindet sich der Wettkampfort?

Das Herzstück des Wettkampfes mit Start und Ziel sowie der Wechselzone ist auf dem Sportplatz des TSV Limmer beziehungsweise in dessen unmittelbarer Nähe. Geschwommen wird im Lindener Stichkanal, die Radfahrer fahren ins Calenberger Land bis nach Lathwehren und Stemmen, und die Laufstrecke führt durch die Wasserstadt in Richtung Linden und Herrenhäuser Gärten.

Muss jeder ins Wasser, aufs Rad und in die Laufschuhe steigen?

Nein. Es gibt auf allen drei Distanzen beim Wasserstadt-Triathlon Staffelwertungen für mindestens zwei Athleten.

In der Ausschreibung wird als Wettkampfangebot auch Quadrathlon aufgeführt. Was bietet diese Sportart?

Quadrathlon ist etwas für Wasserliebhaber unter den Ausdauermehrkämpfern. Sie schwimmen, fahren Rad, laufen und paddeln. Sonnabend gibt es einen Kurzstreckenwettkampf, in dem die Teilnehmer dieselbe Distanz zurücklegen wie die „Sprinttriathleten“ und zudem 4,2 Kilometer Kanu fahren. Das längere Angebot am Sonntag umfasst 1,9 Kilometer schwimmen, 60 Kilometer Rad fahren, 10 Kilometer laufen und 11 Kilometer paddeln. Auch in diesem Wettkampf gibt es eine Staffelwertung mit vier Teilnehmern, der zusätzliche Starter sitzt dann im Kanu. Der KC Limmer stellt für diesen Wettkampf kostenlos Leihboote zur Verfügung.

Ist Prominenz in der Wasserstadt am Start?

„Wir zahlen kein Antrittsgeld“, sagt Organisator Augath. „Bei uns melden sich die Sportler selbst an.“ In den vergangenen Jahren war der zweimalige Vize-Europameister im Ironman, Jan Raphael von Hannover 96, Stammgast in Limmer. Auch Clubkollege Christian Haupt (96), Hawaii-Sieger 2016 und Ironman-Weltmeister in der Altersklasse 35 bis 39, machte im Vorjahr mit. Augath konnte allerdings Mitte der Woche noch keine Startzusage der beiden Topsportler vermelden.

Wie viele Helfer gewährleisten den möglichst reibungslosen Ablauf?

Etwa 500 Männer und Frauen sind am Wochenende im Wettkampfbüro und an der Strecke als Ordner und Posten im Einsatz. Dazu kommen Polizisten und medizinisches Personal, außerdem regeln Üstra-Mitarbeiter den Stadtbahnverkehr am Wettkampfgelände.

Wie kommen Zuschauer zum Wettkampfort?

Am komfortabelsten geht es mit der Stadtbahnlinie 10 bis Station Brunnenstraße. Wer mit dem Auto anreist, findet Parkplätze auf dem ehemaligen Eventgelände/Conti-Parkplatz (Navi: Wunstorfer Straße 130 ).