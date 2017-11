Alle drei Titel für Le Hieu Ly

Taekwondo. Bis zum Tag der Entscheidung wissen die Kämpfer nicht, was sie erwartet. Beim Formenlauf (Poomsae) wird der zu präsentierende Kampf gegen einen imaginären Gegner in der Altersklasse Jugend aus acht vorgegebenen Läufen gelost. Es gilt also, sich auf alle vorzubereiten, und das hat Le Hieu Ly vom Ji-Do-Kwan Wunstorf auf vortreffliche Weise getan. Alle drei Titel bei der Landesmeisterschaft in Bomlitz gingen an ihn.

Im Einzel hatte der 16-Jährige ebenso einen deutlichen Vorsprung wie im Paarlauf mit Kim-Chi Vu aus Hannover, beide bilden auch ein Duo im Landeskader. Le Hieu überzeugte in der Technik- und der Präsentationswertung (vergleichbar der A- und B-Note im Eiskunstlauf) mit hoher Präzision und Dynamik. „Le Hieu ist sehr diszipliniert und ehrgeizig. Er setzt sofort um, was man ihm rät. Das ist für sein Alter ungewöhnlich“, lobte Trainerin Heidi Reh. „Er hat bei den Kämpfern unter 18 Jahren nicht umsonst die höchste Wertung erhalten.“

Der Gymnasiast der Hölty-Schule eroberte ferner Gold im Freestyle. Dabei ist in maximal 70 Sekunden zu selbst gewählter Musik gewissermaßen eine Kür zu zeigen – mit Akrobatik und Techniken. Darunter sind Sprünge, die in einem Tritt gipfeln. Unter anderem hat Le Hieu einen Flick-Flack geboten und einen hohen Sprung mit einer Drehung um die eigene Achse. Der junge Wunstorfer brachte es dabei auf nicht weniger als 540 Grad, also mehr als einmal. „Das ist schon sehr beeindruckend. Wir sind sehr stolz auf Le Hieu“, kommentierte Reh.

Beim parallel ausgetragenen 3. offenen Technikturnier der Niedersächsischen Taekwondo-Union wurde Hannes Oberröhrmann (17) vom Ji-Do-Kwan Sechster. Thang Thung Le (10), der jüngere Bruder von Le Hieu, gewann mit feinen und hohen Fußtritten Gold in der Nachwuchsklasse der Grüngürtelträger.

Für den FTC Kumgang Garbsen ging bei diesem Silber und Bronze an die Brüder Nikita und Daniel Wulfert. Mit einer Dreier-Mannschaft der Mädchen gewann Pia Fünfkirchler Gold, im Einzel belegte sie Position vier.

Die Garbsenerin Jaqueline Gard hatte in der Leistungsklasse 2 noch stärkere Konkurrenz und musste sich am Ende nur einer Teakwondoka aus Nordrhein-Westfalen geschlagen geben. Für Pia und Jaqueline war dieses Turnier ein gutes Training für den Jugend-Cup in Wuppertal an diesem Wochenende. Dort werden die besten Formenläufer unter 15Jahren aus ganz Europa erwartet.

Von Stefan Dinse