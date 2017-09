Aller Anfang ist schwer – TTK Großburgwedel setzt den Start in den Sand

Tischtennis. Großburgwedels Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller und der Bürgermeister der Stadt Burgwedel, Axel Düker, haben den Frauen des TTK Großburgwedel kein Glück gebracht: Zum Saisonauftakt in der 2. Bundesliga Nord musste sich der Aufsteiger dem TSV Schwabhausen vor rund 60 Zuschauern mit 2:6 geschlagen geben.

Dass beim Club aus Oberbayern Spitzenspielerin Yang Ting aus beruflichen Gründen fehlte, wirkte sich für den Gastgeber nicht positiv aus. Mit der früheren weißrussischen Jugend-Nationalspielerin Alina Nikitchanka sprang Schwabhausens Neuzugang im vorderen Paarkreuz in die Bresche. Beim 0:3 m Doppel war die Herausforderung für Suzanne Dieker an der Seite von Amelie Rocheteau gegen Nikitchanka/Eva-Maria Maier schon zu groß. „Für Suzanne echt hart, denn die anderen drei Spielerinnen am Tisch agierten mit Noppenbelägen oder defensiv“, berichtete Teambetreuer Michael Junker. Parallel machten Polina Trifonova/Dijana Holoková beim 11:9, 11:5, 11:7 gegen Mateja Jeger/Christina Feierabend kein langes Federlesen.

Der erste Knackpunkt folgte im Duell der neuen Spitzenkraft Trifonova mit Nikitchanka. Nach einem vielversprechenden 11:2 kam die 20-jährige Abwehrspielerin an der anderen Seite des Tisches immer stärker auf. 14:16 – ein 10:7 im vierten Durchgang und drei Führungen in der Verlängerung reichten der Burgwedelerin nicht zum zweiten TTK-Punkt. Holoková holte bei ihrer 0:3-Niederlage gerade einmal 16 Punkte, dafür setzte sich Rocheteau gegen die erstligaerprobte Feierabend mit 3:1 durch.

Die Nervosität bei ihrer Heimpremiere machte Dieker und Trifonova dann einen Strich durch die Rechnung. Die Niederländerin lag in den ersten beiden Sätzen anfangs kontinuierlich vorn, dann riss der Faden zum 1:3 gegen die 21-jährige Maier. Der Druck für Trifonova wurde dadurch noch einmal größer, nach dem 12:10, 6:11, 2:11, 13:11 und 8:11 war beim Stand von 2:5 die Vorentscheidung gefallen. Holoková schmerzte im Duell mit Nikitchanka ab dem zweiten Satz die Schulter, ein 11:13 im vierten Satz besiegelte die Auftaktniederlage.

„Die Gäste waren auch in dieser Besetzung Favorit, das war von Beginn an klar. Unsere Neuverpflichtungen werden im Laufe der Saison an Sicherheit gewinnen, davon bin ich überzeugt. Wir sind nicht unzufrieden“, resümierte Junker.

Von Martina Emmert