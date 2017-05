Empelde. Gut 1600 Jahre Handballerfahrung haben bei der Regionsmeisterschaft der Alten Herren in Empelde auf dem Feld gestanden. Auch wenn manches Trikot bedenklich spannte und einige Gelenke knackten – sämtliche Akteure hatten sichtlich Freude an ihrem „Seniorensport“.

Im ersten Halbfinale des Final Four unterlag der TuS Empelde erst nach langer Gegenwehr mit 18:20 (11:10) gegen die HSG Schaumburg Nord II. Die Gastgeber hatten nach einem 5:8-Rückstand ihr Herz in beide Hände genommen und es den Schaumburger Altstars schwer gemacht. Robin Kemnitz erzielte gar die 11:10-Halbzeitführung für die Lila-Weißen. Die spätere rote Karte für Kemnitz, der einen Gegner zu Fall gebracht hatte, war eine harte Entscheidung und stellte den Wendepunkt zugunsten der Schaumburger dar. Da halfen selbst sachkundige Kommentare von der Tribüne à la „Wieso Rot? Der kann doch weiterspielen“ nicht, um die Schiedsrichter umzustimmen. „Mir sind dann auch zusätzlich ein paar ärgerliche Bälle durchgerutscht. Spaß hat es aber allemal gemacht“, kommentierte Empeldes Keeper Torsten Gorn.

Die Deister Allstars des TSV Barsinghausen müssen weiter auf ihren sechsten Titel warten. Die Formation um den scheidenden Teamchef Jörg Beckmann verlor in der Vorschlussrunde mit 14:23 (11:15) gegen die Erstvertretung aus Schaumburg, den großen Favoriten der Endrunde. „Dürfen bei denen auch A-Jugendliche mitspielen?“, fragte Beckmann bereits vor dem Anpfiff erstaunt, wie jung Altherrenspieler denn sein dürften. Der TSV hielt dennoch zunächst wacker mit, ab dem 7:7 wurden den Allstars allerdings die Beine schwer. Die HSG setzte sich vorentscheidend auf 13:8 ab. „Nach unseren Treffern zum 11:15 haben wir mehrere Großchancen nicht genutzt. Da gab am Ende ein wenig der fehlende Wille den Ausschlag“, sagte TSV-Mannschaftssprecher Björn Ludewigs. Viele Komplimente erhielt Turnierveranstalter Gorn. „Torsten hat für uns ein tolles Final Four organisiert“, lobte Ludewigs.

In Endspiel setzte sich die Erste aus Schaumburg locker mit 26:15 (17:17) gegen ihre Zweitvertretung durch – Überraschungen gab es demnach keine.

Von Jörg Zehrfeld